"Aufstehen und selbst zuschlagen": Miesbach will Derby-Pleite abhaken

Der SV Miesbach empfängt am Sonntag das Tabellen-Schlusslicht, den TSV Ebersberg. Die Miesbacher wollen mit einem Sieg das verlorene Derby gegen den TuS Holzkirchen vergessen machen.

Miesbach – Die 1:2-Niederlage beim Derby gegen den TuS Holzkirchen am Mittwoch steckte den Spielern des SV Miesbach beim Abschlusstraining am Donnerstag noch in den Köpfen. Doch Trainer Hans-Werner Grünwald richtet den Blick nach vorne, denn am Sonntag um 14 Uhr wartet das nächste Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Ebersberg.

„Ich habe beim Training versucht, wieder Lockerheit reinzubringen“, sagt der SV-Trainer. „Es ist wie beim Boxen, man muss nach einem Niederschlag wieder aufstehen und dann selbst zuschlagen.“

Auch wenn die Tabelle vermuten lässt, dass mit dem Aufsteiger ein Aufbau-Gegner zum richtigen Zeitpunkt kommt, warnt Grünwald vor dem Schlusslicht der Bezirksliga Ost. „Gegen den Tabellenletzten kann man eigentlich nur verlieren, weil jeder einen Sieg erwartet“, sagt der Coach. „Aber sie hatten ein knüppelhartes Auftaktprogramm und haben gegen vier der fünf aktuellen Top-Teams gespielt. Für das Selbstvertrauen eines Aufsteigers ist das alles andere als optimal.“

Aus dem Wochentags-Spiel gegen Holzkirchen wollen die Miesbacher das Positive mitnehmen. „Wir haben bis zum Ende alles probiert und hatten die Chancen. Von einer solchen Niederlage darf man sich nicht runterziehen lassen. Es geht ja gleich weiter.“

Ein Sonderlob verdienten sich mit dem umtriebigen Benedikt Gerr und eingewechselten Florian Haas zwei Neuzugänge. „Benedikt Gerr hat das stark gemacht, er spielt über 90 Minuten frech auf und redet viel. Flo Haas hat nach seiner Einwechslung vorne gleich für Torgefahr gesorgt.“

Ebersberg ist für Miesbach eine Unbekannte

Die ungewöhnliche Ansetzung der Begegnung am Sonntag hat nichts mit dem Wochentags-Derby zu tun, sie kam vielmehr auf Wunsch der Gäste zustande, die am Samstag eine Hochzeit im Mannschaftskreis feiern. Viele Informationen haben die Miesbacher bislang nicht über den Aufsteiger aus der Münchner Kreisliga 3. „Sie haben gute Kritiken bekommen und hatten bislang fast ausschließlich starke Gegner“, sagt Grünwald.

Personell ändert sich bei den Miesbachern nicht viel. Einzig Sean Erten ist nach seinem diskutablen Platzverweis gegen den TuS gesperrt. Er wird wohl zwei Spiele aussetzen müssen, das Urteil des Sportgerichts steht noch aus. Ihn kann aber Urlaubs-Rückkehrer Drilon Shukaj ersetzen.

Die Vorgabe für das zweite Heimspiel binnen fünf Tagen ist klar: „Wir brauchen einen Heimsieg, um nicht hinten reinzurutschen und wären dann mit drei Siegen wieder im Soll.“ Mit einem Heimdreier wäre die Derby-Pleite dann wohl auch in den Köpfen der Spieler endgültig abgehakt.