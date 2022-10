1:0 über Kareth – der FC Tegernheim, hier mit Tobias Schwarzmeier (links) gegen Kareths Simon Angermeier, ist Derbysieger. – Foto: Florian Würthele

Aufstand im Abstiegskampf – Kötzting verliert nach kuriosem Eigentor Der Landesliga-Samstag: Tegernheim kommt clever zum Derbysieg +++ Roding und Kötzting im Pech – Amberg im Glück

Überraschung, Überraschung! Sowohl der FC Tegernheim, als auch die SpVgg Osterhofen und der FC Amberg schlugen am Samstag auf heimischem Geläuf ihre favorisierten Gegner. Kareth-Lappersdorf, Roding und Hauzenberg blieben dabei auf der Strecke. Wichtige Punkte gegen den Abstieg sackte außerdem die SpVgg Lam gegen Straubing ein. Auch der Fortuna aus Regensburg war später in Waldkirchen (1:1) ein Dreier vergönnt. Denkbar unglücklich mit 0:2 verlor Bad Kötzting das Spitzenspiel des Tages in Seebach.

Die Tegernheimer Elf machte ihre Sache clever. Kompakt verteidigen, um Nadelstiche nach vorne zu setzen, das war die Marschroute gegen einen favorisierten Gegner, der seine PS vor allem im Angriffsdrittel nicht auf die Straße brachte. Und der Plan ging auf. Endlich blieb man mal ohne Gegentor. Für das Tor des Tages zeigte sich FC-Stürmer Gentrit Isufi in der 52. Minute verantwortlich. Jürss noch etwas zu zaghaft, der Querpass fand jedoch den Weg zu Isufi, welcher den Ball flach neben den rechten Pfosten platzierte. So feierten die Gastgeber nach dem Schlusspfiff ausgelassen die drei Derbypunkte, drei wichtige gegen den Abstieg – im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Kleinknecht.





Überraschung in Osterhofen. Die Rodinger nutzten nach einer für sie schwierigen Anfangsphase ihre Chancen nicht und hatten nach dem eigenen Anschlusstreffer Pech bei einem Lattentreffer. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Niederbayern gerade in der ersten Halbzeit eine tolle Leistung abriefen und auch hintenraus die ein oder andere Kontermöglichkeit verzeichneten. Stefan Lemberger (29./Konter nach einer Roding-Chance) und Hannes Hobelsberger (36.) – abermals nach einem Konter – brachten die SpVgg mit zwei Toren in Front. Mehr als das Tor zum 1:2 durch Benny Epifani (54.) nach einer Huber-Vorlage wollte dem Turnbund während der zweiten Spielhälfte, trotz aller Anstrengungen, nicht mehr gelingen.





Ein von Kampf geprägtes, aber spielerisch schwaches Landesliga-Spiel sahen die Interessierten am Fuße des Ossers. Das glücklichere Ende hatte die SpVgg Lam dank eines Treffers von Lukas Pritzl kurz nach der Pause für sich und freut sich über wichtige Punkte im Abstiegskampf. Pritzl war in der 49. Spielminute nach einer Ecke und der Parade von VfB-Goalie Berta zur Stelle. Lam überzeugte zwar nicht, danach fragt in zwei Tagen aber niemand mehr.





Knappe Kiste in diesem Tospiel. Tabellenführer Seebach agierte aus einer überraschend tiefstehenden Grundordnung heraus. TSV-Trainer Manfred Stern sah die Kötztinger im ersten Durchgang einen Ticken besser. Doch anstelle der eigenen Führung fing sich der FCK in der zweiten Spielhälfte einen Konter und sah sich in Rückstand (Christoph Beck/55.). Ein kurioses Eigentor führte in einem Spiel auf Messers Schneide die Entscheidung herbei: Alexander Kautz Rückpass' auf Torwart Vogl ging an jenem vorbei ins eigene Tor. Bitter für die Badtstädter!





Dank einer tollen kämpferischen Performance sackt der FC Amberg diese nicht unbedingt eingeplanten Heimpunkte gegen Hauzenberg ein. Dabei war der „Sturm“ im ersten Durchgang laut seines Coaches Dominik Schwarz klar spielbestimmend, ohne aus diesem Umstand Profit zu schlagen. Einen Fehler im Hauzenberger Aufbauspiel nutzte stattdessen Amberg zum 1:0 schamlos aus (Paul Götz/49.). Kurz vor dem Spielende machte Maximilian Witzel (89.) den Deckel drauf. Abermals punkten die Spieler von Karl-Heinz Wagner also gegen ein Spitzenteam – und diesmal sogar dreifach.





Das Verfolgerduell vor 150 Zuschauern in Neukirchen b.Hl. Blut mündete in einer Nullnummer. Ein Ergebnis, mit dem beide Trainer nicht so recht zufrieden sein dürften. Schwandorf-Ettmannsdorf nun wieder drei Punkte hinter Primus Seebach, Neukirchen bleibt Rangvierter.