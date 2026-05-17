Aufstand der Niederklassigen! Fünf Teams steigen ab Relegation im Kreis Regensburg - Sonntag: Türk Genclik und Leonberg siegen klar und bleiben im Kreisliga-Rennen +++ Stadtamhof stellt künftig zwei Teams in der Kreisklasse von Florian Würthele · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser

Klare Sache in Brunn: Der SV Leonberg (in Schwarz) machte das halbe Dutzend voll und schießt den TV Hemau in die Kreisklasse. – Foto: Florian Würthele

Der Relegations-Sonntag im Fußballkreis Regensburg avancierte zu einem „Aufstand der Niederklassigen“. In allen fünf Spielen setzte sich die Mannschaft aus der unteren Spielklasse durch – teils sogar deutlich. Im Tal der Tränen sind die in die Kreisklasse abgestiegenen SG Peising/Bad Abbach II, TV Hemau und SG Walhalla Regensburg sowie der ESV Regensburg und der SV Breitenbrunn II, die in die A-Klasse hinab versetzt werden. Aufstiege in die Kreisklasse feiern die SpVgg Stadtamhof II und der SV Sulzbach/Donau. Ihre Chance auf ein Kreisliga-Ticket wahren sich indes der SV Leonberg, der SV Wiesent und der SV Türk Genclik Regensburg. So liefen die Spiele:

Relegation zur Kreisliga







Der Traum von der direkten Rückkehr in die Kreisliga lebt für den SV Türk Genclik weiter. In Wörth ab der Donau setzte sich die spielerische Klasse des Kreisklassen-Vizemeisters aus dem Regensburger Osten am Ende klar durch. Die Tore wurden fein herausgespielt. Ahmad Al Ahmad (32.), Mateo Hasa (55.) und der eingewechselte Mohammad Rashid (76.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Die SG Peising/Bad Abbach II hatte vor 264 Zuschauern bei einem späten Lattentreffer Pech, am Ausgang hätte ein Tor aber wohl nichts mehr geändert. „Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft und haben uns die Tore schön herausgespielt. Insgesamt war es ein sehr faires Spiel mit einem verdienten Ergebnis für uns. Jetzt heißt es für uns, den Fokus auf das nächste Relegationsspiel zu richten“, freute sich Türk Gencliks Abteilungsleiter Selahattin Aslan gleich nach dem Spiel. Während die SG, die es ab der neuen Saison ja nicht mehr gibt, absteigen muss, spielen die Regensburger nächste Woche gegen den SV Aichkirchen final um einen Platz im Kreisoberhaus.







Wegen des Relegation-Verzichts eines Ligakonkurrenten überhaupt erst in die Relegation gerutscht, ist dort für Hemau bereits in Runde 1 Endstation. Nach einem Jahr geht es wieder runter in die Kreisklasse. Knackpunkt beim gutbesuchten Match in Brunn (731 Zuschauer) war die Rote Karte an Hemaus Jungspund Johannes Riederer (65.). Danach hielt der TVH noch kurzzeitig dagegen, ehe ihm endgültig die Felle davon schwammen. Mit einem Blitz-Doppelschlag machte Leonberg den Sack zu. Generell agierte der Kreisklassen-Dritte spielerisch den Tick stärker und gewann hochverdient. Mann des Tages war Kevin Kopf, der drei Tore hintereinander schoss (62., 76. und 78.). Außerdem trafen Dennis Jakobi (13.), David Jakobi (59.) und Roberto Martinez Manieri (88.) für den SV, der in den entscheidenden Momenten einfach abgezockter war. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 markierte Hemaus Kapitän Maximilian Hölzl (39.). Mit einem Sieg gegen den SV Wiesent könnte Leonberg nächste Woche den Kreisliga-Aufstieg klarmachen.







Knappe Kiste vor stattlichen 758 Besuchern in Barbing! Schlussendlich machte auch dort der Kreisklassist das Rennen. Das „goldene Tor“ war ein Eigentor. Eine aufs Tor geschnittene Ecke flog Richtung ersten Pfosten, wo Walhalla-Akteur Florian Thaller den Ball per Kopf unglücklich ins eigene Tor beförderte. 51 Minuten waren da gespielt. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung für Wiesent verdient, hätte der SVW doch bereits im ersten Durchgang treffen können. Sebastian Wagner im Walhalla-Tor bewahrte seine Farben hier vor dem Rückstand. Pech hatten die Regensburger, dass ihnen ein möglicher Elfmeter an Philipp Dorn verwehrt blieb (62.). Richtung Crunchtime bekam Walhalla dann aber doch einen Foulelfmeter zugesprochen. Max Gruber holte ihn raus. Julian Baumgärtner trat an – und traf den Pfosten (80.). In den Schlussminuten verteidigte Wiesent die knappe Führung clever mit Mann und Maus. Und das erfolgreich.









Relegation zur Kreisklasse







Bittere Pille für die „Eisenbahner“! Nach einem Jahr muss der ESV schon wieder den Gang in die A-Klasse antreten. Dabei schwächten sich die Regensburger vor nur 155 Zuschauern in Rosenhof selbst. Der Reihe nach wurden drei ESV-Akteure mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die SpVgg Stadtamhof II behielt in diesem intensiven und emotionalen Stadtduell kühleren Kopf. Und agierte schlicht abgezockter. Beide Tore fielen nicht aus dem Spiel heraus. Michael Schneider (53.) war mit einem direkt verwandeltem Freistoß erfolgreich, Bastian Haji Sheykhi (80.) vom Elfmeterpunkt. Stadtamhof feiert und geht nächste Saison mit zwei Teams in der Kreisklasse an den Start. Bemerkenswert!







Ab in die Kreisklasse: Ex-Bezirksligist SV Sulzbach schließt die erste Spielzeit nach dem Neustart mit dem Aufstieg ab. Vor gut 350 Schaulustigen in Pirkensee-Ponholz „zog“ der SVS das Match gegen den zweiten Anzug des SV Breitenbrunn klar. Der Bezirksliga-Unterbau muss damit den Gang in die A-Klasse antreten. Es dürfte keine zwei Meinungen geben, wer sich zum „Man of the match“ aufschwang. Sulzbachs Tormaschine Alex Kruppa erzielte drei der vier Tore. Zweimal war er per Elfmeter erfolgreich (13., 35.), dann noch aus dem Spiel heraus (81.). Außerdem traf Routinier Florin Negru (55.). Im ersten Durchgang eröffnete sich für Breitenbrunn die große Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Man verschoss einen Elfmeter (18.). Kruppa machte es besser…