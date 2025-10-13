Aufstand der Kellerkinder – Riedenburg siegt ohne Glanz

Sieben Spiele, sechs Heimsiege: Der Rückrunden-Auftakt in der Kreisliga 2 gehörte den Heimmannschaften. Aber auch den „Kellerkindern“. So überraschte der TSV Beratzhausen, der seit einer Ewigkeit nicht mehr gewonnen hatte, mit einem 3:0-Erfolg gegen Painten. Überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison durfte der TV Hemau feiern. In Sinzing erkämpfte sich der Aufsteiger den ersten Dreier. Das andere Kellerduell zwischen Undorf und Lupburg ging knapp an den ASV. Ganz oben baute der TV Riedenburg seine Siegesserie weiter aus. Der Klassenprimus feierte einen 2:0-Arbeitssieg gegen Oberndorf/Matting. Der (Noch-)Rangzweite TSV Dietfurt ließ sich von der Schocknachricht über den drohenden Punktabzug nicht beirren und zwang die SG Hohenschambach mit 2:0 in die Knie.



Die Hemauer können also doch gewinnen! „Das fühlt sich fast an wie ein Aufstieg“, hatte Trainer Alex Hosse nach dem ersten Saisonsieg gut lachen. Den knappen Auswärtserfolg beim Mitkonkurrenten Sinzing erarbeitete sich Hosses Mannschaft mit Kampfkraft und Willensstärke. Zwar bleibt der TVH Tabellenletzter, doch dieser langersehnte Sieg dürfte viel Mut geben für die Rückrunde.







Die Siegesserie des unangefochtenen Ligaprimus setzt sich fort. Allerdings hing der Heimdreier gegen Oberndorf/Matting am seidenen Faden. In der Crunchtime vergaben die Gäste aus wenigen Metern die Riesenchance auf den Ausgleich. Im Gegenzug setzte Riedenburg zum Todesstoß an. Das Führungstor hatte aus einem Handelfmeter resultiert. Ein klassischer Arbeitssieg!







Auf die starke Hinserie konnte die Steinsberger Truppe beim Rückrunden-Auftakt anknüpfen. Und den zweiten Heimsieg der Saison feiern. Gegen Eichlberg zeigte die Dobler-Formation eine sehr souveräne Darbietung. Das Gros an Spielanteilen konnte der FSV in ein verdientes 3:0 ummünzen. Ein gebrauchter Tag hingegen für die DJK.







Lange Negativserie beendet und den ersten Sieg unter Chefcoach Nico Ernstberger geholt: Auch Beratzhausen durfte am Sonntag mit seinen Fans feiern. In einem umkämpften Match lieferte das Team seine bisher beste Saisonleistung ab. Die gegnerischen Offensiven wurden geschickt aus dem Spiel genommen. Ein Feldverweis an Painten (59.) spielte den Hausherren zusätzlich in die Karten. Während der Schluss-Viertelstunde traf der TSV dreimal – davon zweimal vom Elfmeterpunkt – zum Sieg.







Dieses Treffen im Tabellenkeller ging zu Recht an den ASV, dem ein Chancen-Übergewicht zuzuschreiben war. Das Tor des Tages von Lukas Plattner (49.) sollte für die volle Punkteausbeute reichen. Die Gastgeber brachten eine geschlossene Teamleistung auf den Platz, haderten einzig an der Chancenausbeute. Durch diese Niederlage rutscht Lupburg tabellarisch hinter die nun punktgleichen Undorfer (je 12) zurück.







Die Dietfurter Mannschaft ließ sich von der Schocknachricht über den drohenden Punktabzug nicht beirren und startete erfolgreich in die Rückrunde. Die Hausherren taten sich jedoch in der ersten Spielhälfte relativ schwer; in der Offensive wurde der gesperrte Topscorer Felix Stark zunächst schmerzlich vermisst. Nach dem Seitentausch wurde der TSV dominanter. Hohenschambach patzte vorm ersten Gegentor (Foulelfmeter) und fand anschließend nicht mehr ins Spiel zurück.



Die Dietfurter Mannschaft ließ sich von der Schocknachricht über den drohenden Punktabzug nicht beirren und startete erfolgreich in die Rückrunde. Die Hausherren taten sich jedoch in der ersten Spielhälfte relativ schwer; in der Offensive wurde der gesperrte Topscorer Felix Stark zunächst schmerzlich vermisst. Nach dem Seitentausch wurde der TSV dominanter. Hohenschambach patzte vorm ersten Gegentor (Foulelfmeter) und fand anschließend nicht mehr ins Spiel zurück. Zum ausführlichen Spielbericht...



Ein enges Aufsteigerduell ging knapp an die Bergler Buam, die schon jetzt an der 30-Punkte-Marke kratzen. Für Peising wäre ein Punkt durchaus drin gewesen. Die Gäste gingen früh in Führung, leisteten sich dann jedoch individuelle Fehler, die zu zwei Gegentoren führten. Im zweiten Abschnitt war die SG zwar gut im Spiel, konnte aber nicht mehr den Ausgleichstreffer erzwingen.