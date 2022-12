So sehen Sieger aus - die DJK Vornbach ist Ost-Kreismeister 2022. – Foto: Helmut Weigerstorfer

Aufstand der A-Klassisten - aber: Favorit Vornbach Hallen-König Hallenmeisterschaft im Kreis Ost in Salzweg: Bezirksligist Vornbach besiegt im Finale Kreisligist Röhrnbach +++ A-Klassisten Langdorf und SpVgg Straubing, die Überraschenden des Tages, fahren zur Niederbayerischen +++

Was wurde nicht alles gesagt und geschrieben über die Hallensaison 2022. Zuviel. Genug. Am Samstag stand dann der Fußball bzw. der Futsal im Mittelpunkt – und das absolut zurecht. Denn die Endrunde des Lotto-Bayern-Hallencups hatte in dreifacher Hinsicht seinen Reiz. Einerseits war die Stimmung in der Salzweger Halle – angeführt von den Graineter, Langdorfer und Röhrnbacher Fans - mehr als nur ansprechend. Andererseits sorgten die Außenseiter – allen voran die beiden A-Klassisten Langdorf und die SpVgg Straubing - für das nötige Salz in der Suppe.

Durchgesetzt hat sich vor 300 Zuschauern mit Vornbach letztlich der Favorit, der auch im Endrundenturnier selbst die reifere Spielanlage zeigte und sich den Erfolg somit verdiente. "Sieg ist Sieg. Natürlich freuen wir uns über diesen Erfolg. Es hat auch richtig Spaß gemacht", kommentierte Daniel Fuchs den Kreis-Triumph. Petr Kulhanek, Spielertrainer des im Finale unterlegenen SV Röhrnbach: "Gerade das Halbfinale gegen Straubing war echt stimmungsvoll. So enttäuscht bin ich gar nicht. Denn meine Truppe hat alles gegeben." Gruppe A Dass ein A-Klassist weiterkommt, war bereits im Vorhinein klar. Immerhin gehören drei der vier Teams in dieser Gruppe der untersten Spielklasse an. Dass allerdings erstens die SpVgg 62 Straubing so souverän ins Halbfinale einzieht, ist eindeutig eine Überraschung. Dass zweitens nicht Gastgeber und Bezirksligist Salzweg, sondern der FC Langdorf ebenfalls zu den beiden Erstplatzierten zählte, sogar eine Sensation. Dem Team aus dem Landkreis Regen genügte im letzten Spiel, sozusagen im Finale, ein Unentschieden gegen den FCS. Und die Ertl/Bischoff-Truppe lieferte. --> Hier geht's zu den einzelnen Ergebnissen dieser Gruppe (einfach klicken) Gruppe B Der Beweis für die Spannung in dieser Gruppe: Vor dem letzten Spiel stand eine Sondertabelle im Raum. Diese wurde aber dann doch nicht notwendig, weil Grainet gegen Vornbach „nur“ ein Remis gelang. So setzten sich letztlich die DJK und Röhrnbach in einer Gruppe durch, die im Vergleich zur anderen mit einer feineren Klinge überzeugte, was wohl daran lag, dass zwei Bezirksligisten und Kreisligist mitspielten. Parkstetten schlug sich zwar wacker, dem A-Klassiten blieb aber nur eine Statistenrolle. --> Hier geht's zu den einzelnen Ergebnissen dieser Gruppe (einfach klicken) Spiel um Platz 5

Vor der Partie wurde darüber diskutiert, ob gespielt werden muss – oder ob nicht ein Sechsmeter-Schießen für die Entscheidung sorgen soll. Turnierchef Wolfgang Heyne schob diesen Gedankengängen aber einen Riegel vor. Es musste gespielt werden. Und die Entscheidung fiel komischerweise im Sechsmeter-Schießen. Salzweg sicherte sich den 5. Platz, und ist möglicher Nachrücker zur Niederbayerischen. Halbfinale

Eine interessante Partie, ein spannendes Match mit den nötigen Emotionen. Letztlich setzte sich mit Röhrnbach die effektivere und cleverere Mannschaft durch. Der Weg der SpVgg Straubing, die bis dahin zu den positiven Erscheinungen des Turniers zählte, endete somit im Halbfinale.

Ähnlich wie im Vorspiel scheidet der formelle Außenseiter aus – und das auf dramatische Art und Weise. Langdorf wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die spielerische Vornbacher Übermacht. Die Entscheidung fiel erst im Sechsmeter-Schießen. Und dass das eine Glückslotterie ist, ist nicht nur in Salzweg hinlänglich bekannt. Spiel um Platz 3

Nachdem die Halbfinal-Enttäuschung verdaut war, zeigten beide A-Klassisten noch einmal, warum sie zu den positiven Erscheinungen des Tages zählten: Beide Teams legten sich ordentlich ins Zeug, zeigten enormen Einsatzwillen und auch die ein oder andere spielerische Raffinesse. Am Ende des Tages gewann Langdorf, weil der FC die Überzahl in Folge einer Doppel-Mecker-Gelb-Roten in ein, vielleicht das entscheidende Tor ummünzen konnte. Als schlechter Verlierer zeigte sich ein SpVgg-Fan, der nach Spielende von der Tribüne verbal einen der Schiedsrichter angriff und der Halle verwiesen wurde. Finale