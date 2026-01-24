Aufsichtsrat stellt Weichen für Übergangsphase 1. FC Saarbrücken: Altes Präsidium führt Geschäfte vorerst weiter

Bis zur Installation des hauptamtlichen dreiköpfigen Vorstandes führt das alte Präsidium unter der Leitung von Hartmut Ostermann weiter den 1.FC Saarbrücken. In der Übergangsphase kommt Ex-Trainer Rüdiger Ziehl eine wichtige Rolle zu.

Der Aufsichtsrat des 1. FC Saarbrücken hat in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet und wichtige organisatorische sowie personelle Weichenstellungen für die kommende Übergangsphase vorgenommen. Dabei wurden folgende Punkte beschlossen und umgesetzt: • Das amtierende Präsidium wurde für die Übergangszeit bis zur Bestellung der neuen Vorstände geschäftsführend bestätigt.

• Die Stellenausschreibungen für die Vorstandspositionen Sport, Finanzen und Marketing wurden erarbeitet und veröffentlicht. Die Bewerbungs- und Auswahlprozesse laufen aktuell. • Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und damit seine Arbeitsgrundlage verbindlich geregelt.