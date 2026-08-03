Aufschwung beim SV Jülich soll nach Platz vier weitergehen von red · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

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Der SV Jülich blickt auf das erfolgreichste Jahr seit dem Gang in die Kreisliga B zurück. Die Mannschaft von Trainer Murat Tosun sicherte sich in der vergangenen Spielzeit den vierten Rang der Kreisliga B1 Düren und verbuchte damit das beste Abschneiden seit fünf Jahren – nun soll der positive Trend fortgesetzt werden.

Seit der Saison 2022/23 schwingt der mittlerweile 40-jährige Murat Tosun erfolgreich das Zepter an der Seitenlinie des B-Ligisten. Unter seiner Regie kletterten die Jülicher in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben, bis im vergangenen Sommer mit dem vierten Tabellenplatz das vorläufige beste Ergebnis der jüngeren Vereinsgeschichte erreicht wurde. An den Stellschrauben für das neue Spieljahr dreht im Hintergrund auch Teammanager Stephan Wolter (41), der für die kommenden Aufgaben ein runderneuertes Aufgebot zusammengestellt hat. Großbetrieb auf dem Transfermarkt Auf dem Transfermarkt vermeldet die sportliche Leitung reichlich Bewegung und wirbelt das Personalkarussell ordentlich durch. Gleich acht Neuzugänge schlagen künftig für den SV Jülich auf und sollen den Konkurrenzkampf im Kader ankurbeln. Für die nötigen Impulse sorgen Mo Hefny, der von Aldenhoven wechselt, Mahdi Holka (Rödingen) und Alaa Farahat (Körrenzig). Zudem schlossen sich Blerim Haxha von JSV Frenz sowie Nachwuchskraft Abdulrahman Hassan Mahamud aus der U19 von Grün-Weiß Welldorf-Güsten dem Tosun-Kader an. Komplettiert wird die Riege der Neuzugänge durch Armin Cordic und Omar Zahir, die beide von der Reserve von Viktoria Koslar kommen, sowie Emmanuel Oluwafemi Abraham vom FC Germania Kirchberg.

Demgegenüber stehen sechs Abgänge von Akteuren, die dem Verein im Sommer den Rücken gekehrt haben und künftig für andere Klubs auflaufen. Armine Rafiki schloss sich Rödingen an, während Ali Farsi zu Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln und Mirnes Kajic zu Viktoria Koslar wechselten. Ebenfalls nicht mehr zum Aufgebot gehören Mamdouh Belyagou, den es nach Stetternich zieht, und Jamil Hamdan, der fortan für Schophoven aufläuft. Zudem verließ Aymane El Ouidadi den Verein mit bislang unbekanntem Ziel. Ziel: Qualifikation für die zweigleisige B-Liga Mit dieser neu formierten Auswahl geht der SV Jülich nun in den anstehenden Ligaalltag. Ein starres Platzierungsziel gibt es beim SVJ zwar nicht, dafür aber ein klares Mindestmaß für die Zukunft, wie Wolter ausführt: „Unser Hauptaugenmerk liegt in den kommenden Wochen darauf, das absolute Beste aus der Mannschaft herauszuholen. Ein konkretes, starres Tabellenziel gibt es für uns eigentlich nicht, außer einer ganz entscheidenden Marke: Wir wollen uns unbedingt für die zukünftige zweigleisige Kreisliga B qualifizieren.“