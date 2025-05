Aufschwung bei Amern und Mennrath hält an

Bei Amern war im Spielverlauf gegen Solingen aber nicht immer zwingend davon auszugehen. Zwar ging Amern durch Selman Sevinc und Yuta Sakamaki nach 20 Minuten mit 2:0 in Führung, aber nach rund einer halben Stunde kippte das Spiel laut Trainer Willi Kehrberg: „Wir waren nicht mehr torgefährlich, standen zu tief.“ Nach der Pause kam Solingen durch zwei Tore in der 54. und 78. Minute zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel fand größtenteils in der Hälfte der VSF Amern statt.

„Das war eine Nervensache“, sagt Kehrberg, denn das Schiedsrichtergespann zeigte zudem eine siebenminütige Nachspielzeit an. An einen Amerner Sieg dürfte zu diesem Zeitpunkt kaum noch jemand gedacht haben. In der fünften Minute der Nachspielzeit erhielt Amern allerdings noch einen Eckball, den Maik Lambertz im Anschluss zum 3:2 verwertete. Vier Minuten später traf Lamin Fuchs noch zum 4:2-Endstand. Für Amern am Ende ein enorm wichtiger Dreier: In der Tabelle belegt die Mannschaft von Kehrberg den ersten Nichtabstiegsplatz. „Wir haben es nun selbst in der Hand. Wir brauchen vielleicht noch drei bis vier Punkte für den Klassenverbleib“, so Kehrberg.

Mennraths Formkurve zeigt nach oben