Aufs Glatteis geführt

Von Beginn an machten die Hausherren Druck und kamen mit einem Doppelschlag zu einer sehr frühen Führung (4., 6.). Die bauten sie in der ersten halben Stunde auf 5:0 aus. Immer wieder produzierten die Gäste im Spielaufbau leider Fehlabspiele, die der Gastgeber zu schnellen Kontern, gefährlichen Abschlüssen und eben zu fünf Treffern nutzte. Bei diesen sah man immer wieder Rudolstädter im Strafraum am Boden liegen. Die Thüringer kamen nur zu wenigen Möglichkeiten. Hofs Keeper David Guyon konnte sich kaum auszeichnen. Kurz vor der Pause dann endlich mal ein gelungner Angriff, den Marwan Kpoton, der später leider verletzt ausschied, zum ersten Tor für die Rudolstädter nutzte.

Im zweiten Durchgang konnte SpVgg-Coach Henrik Schrödel bis auf einen Akteur seine gesamte Mannschaft wechseln. Nun standen zahlreiche junge Akteure auf dem Feld. Der FC hatte indes aus unterschiedlichen Gründen nur drei Spieler auf der Bank. Nun konnte sich der Gast zwar etwas besser zur Geltung bringen und erarbeitete sich auch einige wenige Gelegenheiten zu Treffern (65., 80.), aber auf der Gegenseite hatte man den Eindruck, dass jeder gefährliche Angriff der Oberfranken vor allem in der Schlussphase, mit einem erfolgreichen Abschluss endete. So schraubte die Platzelf das Ergebnis in den letzten zehn Minuten noch einmal in die Höhe. Abwehrspieler Szymon Frackowiak gelang per Kopf im Anschluss an einen Eckball von Maximilian Schlegel nur noch ein Tor (85.).