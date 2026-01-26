Aufs Glatteis geführt

Denn auch der Gastgeber musste hier spielen, wobei man das Gefühl hatte, dass er wesentlich standfester unterwegs war.
BERICHT von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt
Im zweiten Durchgang konnte SpVgg-Coach Henrik Schrödel bis auf einen Akteur seine gesamte Mannschaft wechseln. Nun standen zahlreiche junge Akteure auf dem Feld. Der FC hatte indes aus unterschiedlichen Gründen nur drei Spieler auf der Bank. Nun konnte sich der Gast zwar etwas besser zur Geltung bringen und erarbeitete sich auch einige wenige Gelegenheiten zu Treffern (65., 80.), aber auf der Gegenseite hatte man den Eindruck, dass jeder gefährliche Angriff der Oberfranken vor allem in der Schlussphase, mit einem erfolgreichen Abschluss endete. So schraubte die Platzelf das Ergebnis in den letzten zehn Minuten noch einmal in die Höhe. Abwehrspieler Szymon Frackowiak gelang per Kopf im Anschluss an einen Eckball von Maximilian Schlegel nur noch ein Tor (85.).
Fazit: So stand nach 90 Minuten nach der Pleite in Meuselwitz die zweite sehr deutliche Niederlage für den Oberligisten zu Buche.
Verständlich, dass die kurzen Statements beider Trainer höchst unterschiedlich ausfielen. Henrik Schrödel sagte: „Das Spiel hat mich gefreut. Wir sind gut gestartet und haben rasch 3:0 geführt. Dabei haben wir den Gegner sofort unter Druck gesetzt. Das war richtig gut. Selbst die 2. Halbzeit, in der wie einen Altersdurchschnitt von 20 Jahren gehabt haben, war auch recht gut. Das war für ein Testspiel richtig ordentlich.“
Holger Jähnisch meinte hingegen: „Es war leider heute eine Offenbarung und hat sich an die letzten Wochen angeschlossen. Wir haben zu einfache Fehler gemacht und waren überhaupt nicht bei den Basics dabei. Kritisch sehe ich auch die Laufintensität und das Zweikampfverhalten. Das war heute mehr als enttäuschend.“
Schon am Mittwoch (28.01.26) geht es mit den Vorbereitungsspielen weiter. Dann trifft der FC Einheit in Jena auf die starke U19 des FC Carl Zeiss. Anstoß auf einem der Kunstrasen im Ernst-Abbe-Sportfeld ist um 18.30 Uhr.