Aufruf zu mehr Disziplin in den Kreisligen Vorfälle bei Vereinssitzung thematisiert +++ Gutscheine für fairste Teams +++ Änderung beim Schiedsrichter-Pflichtsoll bringt Vorteile

Darmstadt. Da gab es Gesprächsbedarf: Die Rückrundenbesprechung der Kreisligen A und B Darmstadt beim SV St. Stephan stand auch im Zeichen der Vorfälle gegen Schiedsrichter. Die Klassenleiter Michael Sobota (Ober-Ramstadt) und Dieter Behrendt (Wixhausen) zeigten sich unzufrieden darüber, dass in den Kreisligen in vier Fällen der neu geschaffene Verbandsanwalt tätig werden musste, weil Spieler, Funktionäre oder Zuschauer verbal und tätlich gegen den Schiedsrichter vorgingen. Teilweise gab es drastische Strafen mit Punktabzügen (wir haben berichtet).

Traurige Erkenntnisse

Schiedsrichterobmann Yannic Römer-Lenssen bedauerte die Entwicklung, die dazu führe, dass Darmstadt in der Region und im Vergleich zu den Kreisen Groß-Gerau, Dieburg, Bergstraße und Odenwald in Sachen Fairness das Schlusslicht bildet. Dennoch wollte Kreisfußballwart Sobota nicht den Eindruck im Raum stehen lassen, als gäbe es diesbezüglich ein generelles Problem bei den Vereinen, sondern sprach von einer Momentaufnahme, die sich ändern könne – aber auch müsse. So gab es einen Aufruf zu mehr Disziplin. Alle Vereine sind aufgefordert, für ein besseres Erscheinungsbild zu sorgen. Positiv: Sobota und Behrendt belohnten den FC Ober-Ramstadt (Kreisliga A) und die TSG 46 Darmstadt II (B-Liga) als die bisher fairsten Teams mit jeweils einem Gutschein.

Nachholspiele terminiert

In beiden Ligen gab es witterungsbedingte Spielausfälle. So sind vor dem regulären Start aus der Winterpause am 5. März einige Nachholspiele terminiert. Der letzte Spieltag wird am 4. Juni ausgetragen, danach schließt sich die Relegationen an. Diese wurden mit Rücksicht auf die oberen Ligen und die A-Liga Groß-Gerau (die Tabellenzweiten aus Darmstadt und Groß-Gerau treffen in der Relegation auf den Vierzehnten der Kreisoberliga) terminiert. In A- und B-Liga steigen jeweils zwei Vereine direkt ab, der Drittletzte relegiert mit den jeweils Tabellenzweiten der Kreisligen B und C.

Pokal Terminierung