Aufregung um den Spielabbruch beim FC Erzingen

In der Fußball-Kreisliga A Ost sorgt ein Abbruch für Aufregung: Beim FC Erzingen verlässt der VfR Horheim-Schwerzen vorzeitig das Feld. Der SV Albbruck hält die Hoffnung auf den Ligaerhalt am Leben.

Georg Isele, der Trainer des FC Erzingen, hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg: „So einen Sch… braucht keiner. Ich bin seit 32 Jahren Trainer und habe so etwas noch nie erlebt.“ Seine Mannschaft lag gegen Schlusslicht VfR Horheim-Schwerzen mit 6:1 in Führung, als die Situation eskalierte. FCE-Torjäger Nexhdet Gusturanaj sei seit Spielbeginn provoziert worden und habe sich in der 63. Minute zu einer Tätlichkeit gegen Verteidiger Ilhan Demir hinreißen lassen.

Gusturanaj sah die Rote Karte, dennoch verließ die Gastmannschaft geschlossen das Feld und war weder vom Referee noch vom eigenen Vorstand zur Rückkehr zu bewegen. In der 68. Minute beendete daraufhin Schiedsrichter Robert Markovic die Begegnung. „Ich kann das Verhalten des Gegners nicht begreifen“, sagte Isele. Bereits in der Hinrunde hatte der Nichtantritt des VfR in Erzingen für Verstimmung gesorgt.