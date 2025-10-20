Aufregung nach aberkanntem Siegtreffer im Topduell Türk Garching – Lohhof

Schiedsrichter sieht in der Nachspielzeit der Kreisligaspitzenpartie Abseits bei vermeintlichem Siegtreffer vom Türk Sport Garching. Die Lokalrivalen trennen sich schließlich 1:1

Im Derby des FC Türk Sport Garching gegen den SV Lohhof läuft schon die Nachspielzeit, doch dieses Topduell der Kreisliga 1 hat noch einen Aufreger in petto. Denn im letzten Angriff der Platzherren und beim Stand von 1:1 landet die Kugel bei Osman-Tarik Camdal, der selbige ins Gehäuse von SVL-Torwart Michael Suck befördert.

Doch weil der Unparteiische die Situation anders bewertet, endet das Spitzenspiel zwischen Garching und Lohhof 1:1-Remis. „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, bilanziert Sebastian Reger, der den SVL zusammen mit Spielertrainer Luan da Costa Barros betreut. Ähnlich fällt das Fazit von Garchings Clubchef Celik aus: „Unterm Strich können beide Mannschaften mit dem Ergebnis zufrieden sein.“

Doch noch ehe sich der Jubel aufseiten der Heimfans unter den 150 Zuschauern Bahn brechen kann, weicht ihre Freude der Enttäuschung – und dem Ärger. Denn der Schiedsrichter erkennt Camdals vermeintliches Siegtor wegen einer Abseitsstellung nicht an. „Ich glaube aber, dass es eher kein Abseits war“, räumt SVL-Trainer Sebastian Reger nach dem Abpfiff ein. Noch deutlicher wird Hasan Celik, Präsident des FC Türk Sport: „Der Schiedsrichter hat sehr gut gepfiffen – außer in dieser Szene. Das war hundertprozentig kein Abseits.“

Schließlich bleibt der von Fatih Topcu trainierte FC Türk Sport dadurch auch im neunten Saisonspiel ungeschlagen – wiewohl er seine Tabellenführung an den SV Sulzemoos abgeben muss. Direkt hinter den Garchingern lauert auf Platz drei der SV Lohhof, der in den vergangenen zwei Saisons jeweils haarscharf am Aufstieg vorbeigeschrammt ist.

Kapitän Camdal protestiert nach Abseitstor allzu heftig und sieht Gelb-Rot

„Ich denke, man hat heute gesehen, dass die beiden stärksten Teams der Liga aufeinandergetroffen sind“, sagt Sebastian Reger über die Partie im Garchinger Seestadion. Dort erwischen die Gäste den besseren Start und sind in der Anfangsviertelstunde überlegen. Doch danach kommt der FC Türk Sport immer besser in die Partie und sechs Minuten vor der Pause auch zur verdienten Führung. Nach einem Foul im Sechzehner an Özbek Özcan legt sich Akif Abasikeles die Kugel auf dem Elfmeterpunkt zurecht und verwandelt sicher – zum 1:0-Halbzeitstand.

„Wir hatten in der ersten Hälfte noch zwei weitere hundertprozentige Chancen, die wir aber leider nicht nutzen“, bedauert Hasan Celik. Nach dem Wechsel ändert sich dann das Bild: „Da waren wir klar am Drücker und hatten auch mehrere gute Möglichkeiten“, berichtet Sebastian Reger. Eine davon nutzt sein Trainerkompagnon in der 69. Minute: Nach einem Eckball überspringt Luan da Costa Barros seinen Gegenspieler und köpft das Spielgerät zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Um ein Haar hätte der SVL-Spielertrainer wenig später auch noch ein zweites Tor erzielt. Doch wenige Meter vor dem Gehäuse bekommt er nicht genug Druck hinter den Ball, sodass sein Schuss zum Schüsschen und zur leichten Beute für Garchings Keeper Marius Anghelache wird.

Ganz am Ende setzen dann die Platzherren noch mal zum Lucky Punch an, den der Schiedsrichter aber nicht gelten lassen will. Weil Osman-Tarik Camdal nach seinem Abseitstor allzu heftig protestiert, wird der Kapitän mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Wenige Augenblicke später ist das Spitzenspiel dann Geschichte – und die Punkteteilung besiegelt. (ps)

FC Türk Sport Garching – SV Lohhof 1:1 (1:0) Türk Sport: Anghelache, Krndzija, Knezevic, Altinay, Cinar, Petermeier (35. Zorlu), Camdal, Mirkovic, Abasikeles, Magat, Özbek (82. Özbek). SVL: M. Suck, Kelmendi, D’Avanzo, Mitsakos (67. Plavsic), da Costa Barros, Handra, Ismailoglu (87. Stötzel), Sekiraqa, Böck (76. Sabani), Misini, Fuchs. Tore: 1:0 Abasikeles (39.; Foulelfmeter), 1:1 da Costa Barros (69.). Gelb-Rot: Camdal (90.+2). Schiedsrichter: Patrick Cuka (TSV Steinhöring) – Zuschauer: 150.