Aufregung in Bayreuth: Verwüstungen im Stadion, Blocksperre drohte

Die SpVgg Bayreuth macht in der Regionalliga Bayern gerade eine heikle Phase durch. Die Abstiegszone ist nur noch drei Punkte entfernt. Das torlose Remis am vergangenen Samstag zuhause gegen die Würzburger Kickers war zumindest ein Mutmacher für die "Oldschdod". Die Partie gegen die Rothosen vom Dallenberg hatte allerdings eine unschöne Vorgeschichte, wie die SpVgg am gestrigen Montag öffentlich gemacht hat.

So heißt es in einer vom Verein verbreiteten Meldung: "In der Nacht auf Samstag wurde unser Fanblock, das "Biest" auf der Gegengerade, sowie die Kassenhäuschen des Hans-Walter-Wild-Stadions, Ziel einer mutwilligen Verwüstung. Unbekannte Täter verschütteten rote Farbe auf den Rängen und Wänden, beschädigten unsere gelb-schwarzen Vereinsfarben und hinterließen zudem unschöne Spuren, die deutlich über eine harmlose Provokation hinausgingen."

Weiter wendet sich Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba in der Stellungnahme an die vielen freiwilligen Helfer: "Ich möchte mich im Namen der SpVgg Bayreuth von Herzen bedanken: bei unseren Fans, die sofort geholfen haben, bei der Polizei für die schnelle und professionelle Kommunikation, bei der Feuerwehr für die Unterstützung vor Ort sowie beim Sportamt, dem Platzwart und dem Hausmeisterteam der Oberfrankenhalle für ihren unermüdlichen Einsatz. Nur durch dieses großartige Zusammenspiel konnte verhindert werden, dass der Block gesperrt werden musste und das Spiel trotz der Umstände reibungslos stattfinden konnte. Eine Sperrung des Blocks wäre fatal und völlig falsch gewesen. Wir verurteilen die Tat aufs Schärfste und distanzieren uns ausdrücklich von jeglichen Aktionen dieser Art, egal von welcher Seite sie ausgehen."



Einige Stunden vor dem Anpfiff hatten sich zahlreiche Bayreuther Fans bereits am Stadion eingefunden und hatten die Spuren der nächtlichen Verwüstungen beseitigt.