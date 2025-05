Aufregung im Spiel FC 08 Bad Säckingen gegen SV 08 Laufenburg II

In der Oststaffel feierte die SG Stühlingen/Weizen einen 5:1-Erfolg in Geißlingen und krönte sich zum Meister. "Wir sind denkbar gut gestartet", kommentierte Trainer Sylvio Kech das frühe 1:0 in der zweiten Spielminute. Nach nur 24 Minuten war die SG mit 4:0 enteilt. "Den Geißlingern war anzumerken, dass es für sie um nichts mehr ging", so Kech.

Dass die SG im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss des SV Stühlingen und des FC Weizen auf Anhieb die Meisterschaft feierte, schrieb der Coach mehreren Faktoren zu: "Wir hatten in vielen knappen Spielen das Spielglück auf unserer Seite. Wir hatten kaum Verletzte und konnten so immer wieder Schwung von der Bank bringen. Und keiner ist stinkig geworden, wenn er mal nicht gespielt hat – alle haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt." Der Trainer freut sich auf die neue Herausforderung: "Wir haben die Qualität für die Bezirksliga", findet er.