Aufopferungsvoller Kampf der Briesker Knappen bringt keine Punkte

Partie begann ohne großes Abtasten und war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Die Gäste waren, wie erwartet, viel mit Defensivarbeit beschäftigt, aber trugen auch durchaus mit gefälligen Passspiel zum Spiel bei. Zwingende Torchancen blieben bis kurz vor der Halbzeit Mangelware, ehe in der 44. Minute die Heimmannschaft zur Doppelchance kam. Ehrlich war zweimal zur Stelle, die anschließende Ecke köpfte allerdings Flaig zum 1:0 ein. Trotz Pausenrückstand war es bis dahin ein mutiger und couragierter Auftritt der Briesker Knappen.



Die zweite Hälfte ging sofort intensiv weiter. Die erste Chance für die Knappen durch Heine in der 57. Minute, der vor dem gegenerischen Keeper am Ball ist, der Ball jedoch am Tor vorbei trudelte. Schubert auf der Gegenseite in der 62. Minute mit der bisher größten Chance auf das 2:0, am langen Pfosten vorbei. In der 66. Minute macht besagter Spieler es besser und hämmerte nach unnötigem Ballverlust die Kugel in die Maschen. Brieske warf nun alles nach vorne, belohnte sich aber nicht mehr. Die größte Chance der zweiten Hälfte hatte Heine in der Nachspielzeit, der Ball ging über das Tor.