»Aufopferungskampf« in Regenstauf – Ohrfeige für Oberhinkofen

Torjäger Luca Politanow (am Ball) und der FC Raindorf waren in Oberhinkofen in Torlaune. – Foto: Josef Trummer/Archiv

Zwei Punkteteilungen und ein klarer Auswärtssieg: Das war die Bilanz der drei Sonntagsspiele in der Bezirksliga Süd. Die richtige Antwort auf die letztwöchige Heimpleite gab der FC Raindorf. Die torhungrige Pittoni-Elf fegte den FC Oberhinkofen auf dessen Geläuf mit 5:1 vom Platz. Ein Rückschlag für den Liganeuling! Ohne Tore und folglich ohne Sieger gingen der TB/ASV Regenstauf und der BSC Regensburg auseinander. Beide Mannschaften bleiben somit ungeschlagen, verpassen jedoch den dritten Sieg im dritten Spiel. 1:1-unentschieden trennten sich die SpVgg Hainsacker und der TV Riedenburg.



Sven Hofmann (Interimstrainer TB/ASV Regenstauf): „Das Spiel an sich war ein absolutes Aufopferungskampf. Es war ein sehr intensives Match auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit wollte es der BSC einen Tick mehr, trotzdem haben wir gut dagegengehalten. In der zweiten Hälfte war es genau umgekehrt. Nun hatten wir ein bisschen die Nase vorne und verzeichneten zwei richtig gute Chancen. Hier müssen wir auf jeden Fall Tore machen. Leider blieb uns der Lucky Punch am Schluss verwehrt, da freistehend vorm Tor der Torwart angeschossen wurde. Nach der gelbroten Karte an den BSC waren wir deutlich überlegen. Letztlich ein relativ leistungsgerechtes Unentschieden.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Intensive 90 Minuten. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und spielbestimmt. Andererseits hatte Regenstauf zwei hundertprozentige Chancen. Wir spielten uns nicht ganz so viele Torchancen heraus. In Unterzahl hielt und unser Torwart in einer Eins-gegen-Eins-Situation den Punkt fest. Positiv ist, dass wir gegen eine offensiv gute Mannschaft zu Null gespielt haben. Aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir verdient einen Punkt geholt.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Wir sind heute sehr schlecht ins Spiel gestartet und können uns bei unserem Keeper David Morgenschweis bedanken, der uns dreimal im Eins-gegen-Eins im Spiel gehalten hat. Nach dem Rückstand haben wir uns in einer Hitzeschlacht zurückgekämpft und den Ausgleich geschafft! Das stimmt mich positiv.“







Thomas Sommer (Trainer FC Oberhinkofen): „Ein gebrauchter Tag für uns. Von einer abgezockten Mannschaft sind wir in den für uns falschen Momenten knallhart bestraft worden. Vorne waren wir nicht bissig und zielstrebig genug. Wir haben uns am Anfang schwergetan, reinzukommen. Raindorf war bissiger und griffiger, und machten aus ihren ersten zwei Chancen gleich die Tore. Da kamen wir jeweils einen Schritt zu spät. Ab der 20. Minute waren wir drin und hatten selbst zwei, drei gute Chancen, wo wir den Anschlusstreffer machen können. Im letzten Moment vor der Halbzeit liefen wir in einen Konter – 0:3. Im zweiten Durchgang war es – auch den Temperaturen geschuldet – war es dann extrem schwierig. Die Jungs haben sich reingebissen, es war aber auf beiden Seiten ein Stück weit die Luft raus. Wir hatten ein, zwei Halbchancen, sind aber nie richtig durchgekommen. Trotz zweier weiterer Gegentore haben wir weiter Fußball gespielt.“









Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Eine eindeutige Sache für uns. Meine Mannschaft hat nach letzter Woche die richtige Antwort gegeben. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“



