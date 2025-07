Auflösung von Oberländer Fünftliga-Verein

Aus Napoli Club Zurigo Partenopea wird FC Rüti III. Der in Rüti beheimatete Fünftliga-Klub Napoli Club Zurigo Partenopea hat sich nach sechs Saisons aufgelöst. Trotzdem geht es für die Oberländer Fussballer in azurblau weiter. Sie laufen weiterhin auf dem Sportplatz Schützenwiese auf - nun einfach als dritte Mannschaft des FC Rüti .

Engstringen und Dietikon II mit neuem Headcoach. Die "Limmattaler Zeitung" schreibt im Zusammenhang des FC Dietikon II von "einer Saison zum Vergessen." Nach dem Abbruch der Drittliga-Partie gegen Wipkingen im letzten Herbst wurde dem Team aufgrund der Verfehlungen fünf Punkte abgezogen, sodass der Klassenverbleib in der Gruppe 2 nur knapp geschafft werden konnte. Nun soll der FCD mit Altin Hasani als neuen Cheftrainer wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. Dieser fungierte bis anhin als Assistent von Daniel Tarone in der ersten Dietiker Mannschaft. Nur mit sehr viel Glück der Relegation in die 4. Liga entkommen ist auch der FC Engstringen. Beim Gruppengegner des FCD II tritt Trainer Miguel Ribeiro aus beruflichen und familiären Gründen ab. In seine Fussstapfen tritt der bisherige Assistent Mirko Merola.