Auflösung ohne Bruchlinien

Die SG Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen wird sich zum Ende der laufenden Spielzeit auflösen. Das teilte die Spielgemeinschaft in einer gemeinsamen Erklärung über ihre sozialen Medien mit. Ausschlaggebend seien keine sportlichen oder menschlichen Differenzen, sondern unterschiedliche Vorstellungen mit Blick auf die langfristige Zukunft der beteiligten Vereine.

Alle drei Partner betonen übereinstimmend, dass die Trennung einvernehmlich erfolgt und als logischer Schritt zum Wohl aller Seiten verstanden wird. Gleichzeitig stellt die SG klar, dass die Saison mit „vollstem Einsatz“ zu Ende gespielt werde und man auch abseits des Platzes – etwa bei gemeinsamen Veranstaltungen – weiterhin geschlossen auftrete.

Der TSV Bromskirchen hob in seinem Statement insbesondere die dankbare Aufnahme vor drei Jahren in einer schwierigen Phase hervor und würdigte die gemeinsame Zeit in der Neuauflage der SG. Auch der SV Neukirchen und der TSV Sachsenberg 1928 unterstrichen ihren Respekt füreinander und den gemeinsamen Willen, die verbleibenden Spiele engagiert und würdevoll zu bestreiten – als sportliche Einheit auf Zeit, getragen von vielen gemeinsamen Erinnerungen.