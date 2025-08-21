Aufholjagd zu spät lanciert

Auf einem ausgezeichneten Rasenplatz fand das Spiel gegen den FC Oberrieden statt.

Auf diesen Gegner war man gespannt, hatte man doch noch nie in den letzten drei Jahren gegen sie gespielt. Der Gegner, Aufsteiger in die 3. Liga der Gruppe 1 (ungeschlagen), präsentierte sich ebenfalls mit einem jungen Kader auf der Schürwies.

Mit dem Ziel in die nächste Runde zu gelangen wurde das Spiel pünktlich um 20.15 Uhr angepfiffen.

Mit der Zeit schlichen sich immer mehr Fehler beim FC Egg ein. Man war bemüht etwas aufzubauen, jedoch lies die Passqualität zu wünschen übrig. Auch der Einsatz wurde nicht zu 100% ausgeführt und dieser Mix wurde dem FC Egg zum Verhängnis.

In der 17. Spielminute wurde ein Oberrieder in die Tiefe lanciert. Der Pass wurde grundsätzlich abgefangen, jedoch misslang der Rückpass zu Berlinger, so dass Ihr Stürmer dazwischen gehen konnte und zum schmeichelhaften 0:1 einschoss.

So ging es weiter, Zweikämpfe wurde verloren und keine Reaktion folgte. Man liess den Gegner gewähren und machte ihn so stark.

In der 37.Spielminute kam der FC Oberrieden zu einem Eckball. Ob der Ball an einem Oberrieder an die Hand prallte oder nicht, konnte aus der Entfernung nicht eruiert werden. Fakt ist, dass man lieber zu fünft oder sechst dem Schiedsrichter zurufe statt sich auf das Spiel zu konzentrieren. So handelte ein Gegenspieler am schnellsten und konnte zum 0:2 treffen.

Eine kleine Reaktion kam auf, aber weder Präzision noch Qualität im ganzen stimmten.

Somit ging es mit einem 0:2 in die Kabine.

In der Halbzeitpause kam es beim FC Egg zu zwei Wechsel (Ashcroft für Melemannil und Sommerhalder für Ferreira.). Man war sich bewusst, dass man die Leistung, Einstellung und Qualität um 100% steigern sollte um vielleicht noch etwas zu reissen. Mit dieser Einstellung kam man aus der Kabine.

Kurz nach Anspiel bekam der FC Oberrieden einen Einwurf von der Seite. Der Ball wurde ins Zentrum verlängert wo ein Spieler mit dem Rücken zum Tor stand. Er wurde zu wenig richtig abgedeckt und konnte sich drehen und zum 0:3 einschiessen..

Nun wurde die Reise immer schwerer.. nach 48 Spielminuten mit 0:3 zurück.

Auch waren die nächsten Minuten ein auf und Ab. Frische Kräfte wurden gebracht (Braun für Huber, Nilo Widemann für Kimi Widemann und Schnerring für Baichette).

Ab der 60. Spielminute begann die Aufholjagd. Man spielte direkter und geradliniger nach Vorne. Die Passqualität liess immer noch zu wünschen übrig, aber der Einsatz war sicher gesteigert worden.

Durch ein wiederholtes Foul kam der FC Egg in der 73.Spielminute zu einem Freistoss. Der Schuss von Schwerzmann war flach und scharf und erwischte den gegnerischen Torhüter auf dem falschen Fuss. Somit stand es nur noch 1:3 aus Sicht des FC Egg.

Leider geriet man immer wieder in die gleichen Fehler. Das kombinieren wurde zu wenig gemacht und die wenigen Male kam man gefährlich vors Tor. Die Chancen häuften sich, jedoch scheiterte man entweder am Torhüter oder am eigenen Unvermögen.

Man konnte zwar auch den Spielrythmus erhöhen und der Gegner kam nur noch wenige Male durch Konter nach vorne.

In der 85. Spielminute konnte der FC Egg nach einem Eckball zum 2:3 verkürzen und kurz darauf wurde eine Riesenchance nach einem weiteren Eckball vergeben.

Der FC Oberrieden lag in den Seilen und hätte nach einem Foul von hinten eigentlich mit einem Mann weniger das Spiel beenden müssen. Der sonst eigentlich gute Schiedsrichter lies es bei einer gelben Karte bleiben. (Der Eggemer Spieler humpelte auch noch nach dem Spiel sichtlich getroffen weiter.)

Nach 94. Spielminuten war Schluss und die glücklichen Gewinner des FC Oberrieden können sich auf die 2te Cup Runde freuen.

Für den FC Egg zählt nun die Meisterschaft, die es gilt richtig anzugehen.

Fazit zum Spiel:

Wie bei einigen Spielen in der letzten Saison wurde dieses in der in der ersten Halbzeit verloren. Verloren, weil man wirklich unnötige Fehlpässe, zu wenig Laufbereitschaft, individuelle Fehler und mit angezogener Handbremse spielte.

Die letzten 30 Minuten der zweiten Halbzeit waren klar eine Leistungssteigerung aller Spieler. Leider war die Hypothek zu gross. Man verpasste wieder mal die notwendige Konzentration und Cleverness einzusetzen, die es in solchen Momenten benötigt.

Im nächsten Spiel, am kommenden Dienstag, 26.08.25 startet die Meisterschaft.

Der «Kracher» bereits im ersten Spiel. Auf der Schürwies gastiert der, ebenfalls aus der 3ten abgestiegene FC Meilen. Sie haben im Sommer mächtig viel verändert und es wird sicher ein spannendes Spiel werden. Damit es spannend wird, müssen wir uns aber gemeinsam wieder konzentrieren und den Fussball spielen, welchen wir und auch unsere Fans von uns kennen.

Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei. Das Spiel beginnt in Egg 20.15 Uhr