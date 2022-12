Aufholjagd wird nicht gekrönt - Holger Seitz kassiert erste Pleite mit FC Bayern II 24. Spieltag der Regionalliga Bayern

Der FC Bayern II hat das letzte Spiel im Jahr 2022 in Aschaffenburg verloren. Die Aufholjagd der U23 startete zu spät. Der Ticker zum Nachlesen.

Für Holger Seitz ist es die zweite Partie an der Seitenlinie nach seiner Rückkehr als U23-Trainer. Am vergangenen Wochenende fegte seine Mannschaft die DJK Vilzing mit 5:0 aus dem Grünwalder Stadion. Routinier Timo Kern ragte mit zwei Treffern aus einer starken Elf heraus.

München - Im Duell der Tabellennachbarn reist die U23 des FC Bayern am Samstag zur Viktoria nach Aschaffenburg. Die Gastgeber gehen mit zwei Zählern Vorsprung in die Partie und sind mit 37 Punkten auf Rang vier der Tabelle. Die Münchner stehen auf Platz fünf und können die Unterfranken mit einem Sieg überholen.

Viktoria Aschaffenburg gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Jochen Seitz vs. Holger Seitz

Auch die Platzherren werden mit breiter Brust auflaufen. Das Team von Trainer Jochen Seitz hat die letzten sechs Spiele nicht verloren (drei Siege, drei Unentschieden). Zuletzt feierte die Viktoria ein Last-Minute-Remis bei Wacker Burghausen. Thomas Winkelbauer glich in der 96. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus.

Das Hinspiel Anfang August endet ohne Sieger. Justin Janitzek hatte die 2. Mannschaft des FC Bayern nach dem Seitenwechsel in Führung geköpft. Benedict Laverty gelang der Treffer zum 1:1-Endstand. Wer hat am Samstag beim Trainerduell Seitz gegen Seitz die Nase vorne? Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)