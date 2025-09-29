Aufholjagd wird nicht belohnt - keine Punkte im Linzgau!

Erst streikte ein Kombi kurz nach der Abfahrt. Dann stand man noch im Stau, sodass die Partie über 20 Minuten später begann. Dementsprechend der Start: Nach 17 gespielten Minuten stand es schon 2:0 für den SCP. Bei beiden Toren muss man die Hausener Defensivarbeit bemängeln. Mit dem 2:1 (32.) war man dann drin im Spiel. Ahmet Eren Tekbas ging ins Pressing und eroberte die Kugel. Sein Zuspiel vollendete dann Ben Stockburger aus kurzer Entfernung. Leider war kurze Zeit später der Zwei-Tore-Abstand wieder hergestellt. Jan Babic traf per Handelfmeter (39.) zum 3:1 für die „Roten“.

Nach dem Wechsel der nächste Strafstoß, nun für unseren VfR Hausen: Nach einem Foul an Shqipon Bektashi verwandelte Erich Sautner den Elfmeter sicher zum 3:2 (59.) und zu seinem schon 4. Saisontreffer. In der 80. Spielminute fast das 3:3: Einen gut getretenen Freistoß von Erich Sautner lenkte SCP-Keeper Nino Trost gerade noch an die Latte. Fünf Minuten danach fiel der hochverdiente 3:3-Ausgleich doch noch. Nach einem Standard von der rechten Seite verlängerte Kapitän Maximilian Faller den Ball per Kopf. Jose Ngonge Mboyo war zur Stelle und köpfte aus fünf Metern ein.

Fünf Minuten wurden nachgespielt. in der 94. Minute ein fragwürdiger Freistoß für Pfullendorf und es passte zu diesem gebrauchten Tag, dass das Spielgerät Jan Konrad vor die Füße fiel und er zum 4:3 traf.

Abhaken, Mund abputzen – es gibt solche trüben Tage.

Infos zum Spiel:

Tore:

1:0 (8.) Heiko Behr

2:0 (17.) Tim Konrad

2:1 (32.) Ben Stockburger (Ahmet Eren Tekbas)

3:1 (39.) Jan Babic (Handelfmeter)

3:2 (59.) Erich Sautner (Foulelfmeter, Shqipon Bektashi)

3:3 (85.) Jose Ngonge Mboyo (Maximilian Faller)

4:3 (90.+4) Jan Konrad

Aufstellung VfR Hausen:

Mettenberger, Schnurr (46. Bektashi), Arjonit Rexhepi, Tekbas, Aslan, Gomez (72. Boz), Faller (C), Stockburger (68. Einecker), Mboyo, Alihoxha, Sautner

Zuschauer: ca. 150

Schiedsrichterin: Kerstin Holzmayer (SF 02 Reutlingen)

Assistent*innen: Lilly Temme, Marco Rau

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)