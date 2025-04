Aufholjagd wird nicht belohnt

Die Freude über den Anschlusstreffer war aber nur von denkbar kurzer Dauer. Nur 120 Sekunden später erzielte Martin Raming-Freesen das 3:1 für sein Team (74.). Es spricht für die Moral der Gäste, dass sie trotz des erneuten Gegentreffers nicht aufsteckten und weiterhin um eine Ergebniskorrektur bemüht waren. Der leidenschaftliche Auftritt der zweiten 45 Minuten wurde belohnt.

Nach schönem Zuspiel erzielte Darvin Stüve den 2:3-Anschlusstreffer für den HSC. In der Schlussphase machten die Gäste nochmals richtig Druck und waren dem Ausgleich deutlich näher als die Platzherren einem weiteren Treffer. Allerdings wurden gute Möglichkeiten zu leichtfertig vergeben, so dass es am Ende beim denkbar knappen Erfolg der Emsländer blieb.

„Was soll man nach so einer Niederlage sagen. Wir sind eigentlich gut in das Spiel gestartet. Leider haben wir gute Chance zur Führung vergeben. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn wir ein Tor erzielt hätten. So kassieren wir die Rote Karte, müssen kurzfristig umstellen und müssen innerhalb von fünf Minuten zwei Gegentore einstecken. Danach gehst du mit hängenden Köpfen in die Kabine, hältst in der zweiten Halbzeit aber dagegen. Doch am Ende wirst du nicht für dein Engagement belohnt und stehst erneut mit leeren Händen da“, ärgerte sich der Heeslinger Trainer.

„Zwei, drei Unzulänglichkeiten haben heute dazu geführt, dass wir ins Hintertreffen geraten sind. Hinzu kommt, dass wir im Moment zu viele Verletzte haben und das einfach nicht mehr kompensieren können. Natürlich sind jetzt alle niedergeschlagen und ein wenig bedröppelt. Es ist gut, dass wir jetzt ein paar Tage Pause haben und ab Dienstag werden wir daran arbeiten, wieder nach vorn zu blicken“, so Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG. Ähnlich sah es Teammanager Kevin Rehling. „Die Mannschaft hat alles versucht, aber es hat heute nicht gereicht. Die Niederlage müssen wir jetzt abhaken und uns auf die nächsten Spiele konzentrieren.“