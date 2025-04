Aufholjagd wird belohnt: Echinger Fußballerinnen erneut ohne Punktverlust

Eching – Insbesondere zu Beginn habe man laut TSV-Trainer Marvin Frehe noch etwas gebraucht, um sich auf die langen Bälle der Gastgeberinnen einzustellen. Zumal Jennifer Gruber so bereits früh das 1:0 für die Heimelf erzielen konnte (18.). „Aber wir können Rückstände aufholen – und das haben wir dann auch gemacht“, erklärte der Teamchef. Denn kurz darauf schlenzte Isabell Gmelch das Leder zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck (32.). Aufgrund der beiden starken Abwehrreihen gab es in der Folgezeit hüben wie drüben kaum weitere klare Torchancen. So endeten 45 ausgeglichene Minuten mit einem gerechten Unentschieden.