Aufholjagd von Team 2 wird belohnt

Der Schütze des Ausgleichs Niki Hörburger – Foto: Mark Zengerle

Die Gäste aus Argental erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 19. Minute brachte M. Brugger seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Kurz nach der Pause legte derselbe Spieler nach und erhöhte in der 46. Minute auf 0:2 – ein bitterer Moment für die Hausherren, die sich nun deutlich steigern mussten.

Am 18. Spieltag der Kreisliga B5 trennten sich die SGM Beuren / Rohrdorf II und SG Argental II in einer unterhaltsamen Partie mit 2:2. Die Zuschauer sahen dabei eine starke Aufholjagd der Heimelf, die am Ende nur hauchdünn am Sieg vorbeischrammte.

Doch die SGM zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 70. Minute war es dann soweit: Michi „King“ Prinz verkürzte auf 1:2. Nach einem gescheiterten Klärungsversuch der Gäste kam der Ball nochmals hoch vor den Strafraum – und wer den King kennt, weiß: Dieser Mann besitzt keinen gewöhnlichen Kopf, sondern einen Kanister, der beim Kopfball eine brachiale Wucht entwickelt. Aus unglaublichen 18 Metern drosch er das Ding per Schädel ins Tor.

Die SGM blieb danach am Drücker und belohnte sich kurz vor Schluss: In der 87. Minute traf Niki Hörburger zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich.

In der Schlussphase wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Maxi Schwenk hatte den Sieg auf dem Fuß: Erst nagelte er den Ball krachend an die Unterkante der Latte, später strich sein Abschluss in der letzten Minute nur haarscharf am Tor vorbei. So blieb es trotz großer Chancen beim 2:2.

Bericht von Luki Schmid , SGM Beuren/Rohrdorf