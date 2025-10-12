Auch Arian Mansouri konnte die Ingelheimer Niederlage in Schifferstadt nicht verhindern. Foto: Mario Luge

Aufholjagd von Ingelheim wird nicht belohnt Ingelheim kommt nach 0:3 wieder zurück, über ein 2:3 jedoch nicht hinaus Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Ingelheim Schifferst.

Schifferstadt. Nach zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand haben die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim bei Schlusslicht Phönix Schifferstadt zwar erfolgreich ein Debakel verhindert. Zu Punkten reichte es bei der 2:3 (1:3)-Niederlage aber nicht mehr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Kein Wunder, dass Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön bedient war. Denn es hätte auch ganz anders laufen können. „Wir hatten die erste Großchance direkt nach 20 Sekunden durch Fabian Commes, der aber in letzter Sekunde vom Verteidiger minimal aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist“, berichtete Schön. „Der Torschuss war dadurch nicht platziert genug.“ Viel besser machten es die Platzherren, die binnen drei Minuten auf 2:0 stellten. Beim 1:0 war Dominik Strohmeier per 22-Meter-Schuss erfolgreich. Weil ihm ein Haufen Spieler die Sicht verdeckte, wurde Ingelheim-Keeper Fabian Haas der Kugel nicht mehr habhaft. Sie schlug im langen Eck ein (5.). Das 2:0 und 3:0 markierte Luca Krämer (7., 38.).

Heute, 15:00 Uhr DJK SV Phönix Schifferstadt Schifferst. SpVgg Ingelheim Ingelheim 3 2 Abpfiff „Diese Tore zum 2:0 und 3:0 waren einfach schlecht verteidigt nach dem Motto ,Jeder Schuss ein Treffer´“, ärgerte sich Schön. „Die junge Mannschaft von Schifferstadt war agil, hat sich wenig Fehler erlaubt. Trotzdem war bei uns selbst nach dem 0:3 das Gefühl da: Wenn wir das Spiel in den Griff bekommen, können wir das Ding noch drehen.“ Noch vor der Pause verstaute der Ex-Kreuznacher Thiemo Stavridis einen Freistoß in den Maschen des Schifferstadter Kastens (45.+1).