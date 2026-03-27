Aufholjagd sichert TSV München-Solln ein 2:2 gegen FT Gern

Der TSV München-Solln und FT München Gern trennten sich in einer spannenden Partie mit 2:2. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start und gingen früh durch Merlin Soller (3.) und Dominik Dabic (6.) mit 2:0 in Führung. Nach der Pause kämpfte sich der TSV zurück ins Spiel und belohnte sich durch Tobias Steger (64.) mit dem Anschlusstreffer. In der Schlussphase sorgte Lejs Dedic (85.) schließlich für den umjubelten Ausgleich.