Aufholjagd nicht belohnt! Gifhorn verliert Topspiel gegen Bleckenstedt

Gifhorn startete mit einer defensiveren Ausrichtung in die Partie und veränderte etwas auf der Torwart-Position. Tobias Krull stand im Tor. Trainer Holger Ringe erklärte die Entscheidung: „Das hat nichts mit der Leistung von Merlin Thiel zu tun. Wir wollten einen erfahrenen Torhüter drin haben, um die Vorderleute zu stellen und lautstark die Mannschaft zu unterstützen.“

Kurz vor der Pause folgte der nächste Nackenschlag: Thomas Sonntag traf zum 0:2 (45.+2). „Da hat der Stürmer ein einfaches Spiel, so frei darf keiner zum Abschluss kommen“, kritisierte Ringe.

Die Anfangsphase verlief zunächst ordentlich: „Bis zur 30. Minute haben wir das ganz gut gemacht, haben defensiv gut gegen den Ball gearbeitet und die Räume eng gehalten.“ Dennoch fiel das 0:1 durch Niklas Kühle (26.) nach einem Einwurf. „Wir haben Überzahl im Sechzehner, haben nicht gedoppelt, und dann geht der Ball an Mann und Maus vorbei und hinten rein.“

Nackenschlag direkt nach der Pause

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wollte Gifhorn offensiver werden, stellte um und wechselte. Doch direkt nach Wiederanpfiff fiel das 0:3 durch Fabio Hajdaraj (47.). „Wir machen einen katastrophalen Aufbaufehler. Spielen dem Gegner den Ball in den Fuß und bekommen sofort das nächste Gegentor.“ Nur wenige Minuten später erhöhte erneut Thomas Sonntag mit seinem zehnten Saisontreffer auf 0:4 (50.). „Eigentlich zerfällt dann fast eine Mannschaft“, so Ringe.

Doch Gifhorn zeigte Moral. „Da haben wir wirklich gezeigt, dass wir eine Einheit sind und uns weiter dagegen gestemmt haben.“ Vor allem die Einwechselspieler brachten neuen Schwung: „Das ist ein riesen Kompliment an die Jungs, die reingekommen sind. Die haben nochmal richtig Leben reingebracht.“

Allen voran Jovan Hoffart: Mit einem Dreierpack (67., 72., 80.) verkürzte er auf 3:4, schraubte sein Torekonto auf 14 hoch und brachte Gifhorn zurück ins Spiel. „Auf einmal sind wir wieder im Spiel“, so Ringe. Kurz vor Schluss hatte Hoffart sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Vergab allerdings

Am Ende blieb es jedoch bei der knappen Niederlage. „Ich muss sagen, dass wir das Spiel Anfang der zweiten Halbzeit verloren haben“, bilanzierte Ringe, lobte aber gleichzeitig die Reaktion seiner Mannschaft: „Ein riesen Kompliment an die Jungs, dass sie zurückgekommen sind und sich nicht hängen lassen haben.“

Trotz der Niederlage blickt Gifhorn nach vorne: „Das wird uns nicht umhauen, im Gegenteil, ich glaube, das macht uns noch stärker.“ Man zeigte eine Reaktion nach dem 0:6 gegen Göttingen 05 und sei immer noch im Entwicklungsprozess, weshalb man nicht auf die Tabelle schaue.

Wir blicken allerdings auf die Tabelle und sehen, dass Bleckenstedt nur noch einen Punkt hinter Gifhorn steht, das nun vier der vergangenen fünf Partien verlor.

Weiter geht es für Gifhorn am nächsten Sonntag bei BSC Acosta. Bleckenstedt reist zeitgleich zum 1. SC Göttingen 05.