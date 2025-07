Aufholjagd nach Rückstand: VfL Osnabrück trennt sich 2:2 von Werder ll

Cheftrainer Timo Schultz musste weiterhin auf Luc Ihorst (krank) und Lion Semic (angeschlagen) verzichten. Dafür rückten Lukas Jonsson, Niklas Wiemann und David Kopacz in die Startelf. Der VfL begann schwungvoll, musste jedoch bereits in der 8. Minute das erste Gegentor hinnehmen: Nach einem Ballverlust schloss Bremens Christian Stark eine schnelle Umschaltaktion zur Führung der Gäste ab.

Osnabrück erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, u. a. durch Henning und Kehl, verpasste aber den Ausgleich. Stattdessen erhöhte Bremen kurz vor der Pause durch Dominik Kasper auf 0:2 – erneut nach einem individuellen Fehler im VfL-Aufbauspiel.

In der zweiten Halbzeit zeigte der VfL dann eine verbesserte Vorstellung. Joker Ismail Badjie verkürzte in der 56. Minute sehenswert nach einem Solo. In der Schlussphase erhöhte Osnabrück nochmals den Druck. Erst scheiterte Nikky Goguadze knapp, dann traf Kai Pröger nach Vorarbeit von Kevin Schumacher in der 86. Minute zum verdienten Ausgleich.

Am Ende blieb es beim 2:2. Während sich der VfL defensiv stabil präsentierte, verhinderten individuelle Fehler eine bessere Ausgangslage. Das letzte Testspiel vor dem Drittligaauftakt findet am Samstag (26. Juli) gegen Holstein Kiel statt – gespielt wird über zweimal 60 Minuten an der Bremer Brücke. Anpfiff ist um 13:30 Uhr.