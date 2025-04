Aufholjagd nach 0:2-Rückstand – FCD reißt gegen Kottern das Ruder rum

Eine Kabinenpredigt und einige Wechsel bewirkten den Umschwung. „Anscheinend habe ich die richtigen Töne gefunden. Es war anders als sonst“, berichtete der Coach, dessen Joker Tobias Seidl gleich mit einem schönen 20-Meter-Schuss stach (49.). Den 2:2-Ausgleich besorgte Kapitän Michael Vodermeier, als der Ball im Anschluss an eine abgewehrte Ecke noch einmal vors Tor kam, aus kurzer Distanz (59.). Beim 3:2 nutzte der ebenfalls gerade eingewechselte Noah Semmler eine kurze Faustabwehr von Kotterns Keeper Antonio Mormone an der Strafraumgrenze, indem er die Kugel aus 20 Metern ins verwaiste Tor beförderte (62.). „Die Mannschaft hat das Spiel innerhalb von einer Viertelstunde gedreht, in einer Art und Weise, bei der ich sagen kann: Okay, das ist der FC Deisenhofen. Die erste Halbzeit war nicht Deisenhofen-like“, freute sich Pummer.

Doch die Partie war noch längst nicht vorbei. Wieder leisteten sich die Blauhemden einen Ballverlust im Spielaufbau, nach der anschließenden Hereingabe bugsierte Vodermeier den Ball bei seinem Klärungsversuch ins eigene Gehäuse (76.). Doch die Deisenhofner schlugen erneut zurück: Einen Freistoß von Nikolaos Gkasimpagiazov köpfte Yasin Yilmaz zur 4:3-Führung ein (85.). In der Nachspielzeit veredelte Seidl einen schönen FCD-Konter mit dem entscheidenden 5:3 (90.+4). „Es ist schon sehr knapp zwischen Genie und Wahnsinn. Da merkt man aber auch, dass von elf Spielern fünf unter 23 sind, die einfach nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Vor der Moral der Mannschaft muss man aber den Hut ziehen. Sie haben den Schalter umgelegt, das ist auch eine Qualität“, sagte Pummer nach dem verrückten Match mit Happy End und wirkungsvollen Jokern: „Es freut mich für die Spieler, die reingekommen sind. Das zeigt, dass sie anschieben wollen.“

Insgesamt blieb das Fazit des Trainers aber zwiespältig: „Die Stimmung war nach der 2. Halbzeit gut. Schieß erst mal fünf Tore in einer Halbzeit und das gegen einen direkten Konkurrenten. Aber ich bin Trainer. Und so was, wie die erste Halbzeit geht gar nicht.“ Trotzdem weiß Pummer nicht, ob er die Vorstellung vor der Pause, die er am liebsten „ganz tief in die Tonne treten“ wollte, in der Vorbereitung aufs Gastspiel am Freitag beim Tabellendritten FC Memmingen noch einmal thematisieren wird: „Vielleicht sollte man es schnell vergessen.“

FC Deisenhofen – TSV Kottern 5:3 (0:2) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz (68. Mehring), Edenhofer (46. Nickl), Vodermeier, Gkasimpagiazov, Jost, Köber (54. Semmler), Kopp, Yilmaz (86. Müller-Wiesen), Schemat (46. Seidl), Krettek Tore: 0:1 Speiser (14.), 0:2 Haug (22.), 1:2 Seidl (49.), 2:2 Vodermeier (59.), 3:2 Semmler (62.), 3:3 Vodermeier (76., Eigentor), 4:3 Yilmaz (85.), 5:3 Seidl (90.+4)