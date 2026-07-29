Aufholjagd kommt zu spät: SVG unterliegt Kreisliga-Aufsteiger

– Foto: Simone Grebehahn

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Bereits nach fünf Minuen stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, indem Sie sich in der zwei

Spielminute durch einen präzisen Kopfball von Dresel und in der 5. Spielminute durch einen

blitzsauber zu Ende gespielten Konter – veredelt vom starken Pattaro – eine frühe 2:0-

Führung erspielten.

Die Heimmannschaft erholte sich von dem Doppelschlag gut und kam in

der Folge zu einigen Gelegenheiten, scheiterte jedoch an der eigenen Abschlussschwäche

oder am dynamischen Keeper Reichel. Bis zum Ende der ersten Halbzeit konnte man sich

aus großhabersdorfer Sicht sogar ein klares Chancenplus erspielen, musste kurz vor dem

Pausenpfiff allerdings die nächste bittere Pille schlucken, weil die Gäste aus Langenzenn

ihre Effizienz erneut unter Beweis stellten und einen Konter in Person von Pattaro sauber

ausspielten und den Pausenstand von 0:3 herstellten.

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie vom Spielverlauf ausgeglichen, wobei sich beide

Teams gute Abschlüsse erspielten. Den wohl gefährlichsten davon hatten die Gäste durch

einen Kopfball, der von der Unterkante der Latte allerdings vor die Linie sprang. Mit

zunehmender Spieldauer wirkte die Heimmannschaft etwas fitter und konnte sich in der 80.

Spielminute endlich belohnen – Pförtsch ließ Gästekeeper Reichel bei seinem Abschluss

keine Chance.

Gute fünf Minuten später war es wieder Pförtsch, der einen Fehler in der

Hintermannschaft ausnutzte, den Torwart gekonnt umspielte und den Anschlusstreffer

markierte. In der Folge mobilisierte der SVG seine letzten Kräfte für eine Schlussoffensive

und kam noch zu zwei, drei guten Abschlüssen.

Der ersehnte Ausgleichstreffer wollte allerdings nicht fallen und so musste man sich am Ende knapp gegen einen höherklassigen Gegner geschlagen geben. Das ist jedoch kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen – denn man hat in einer sehr fairen Partie starke Moral bewiesen und ist gewappnet für den Saisonstart.