Aufholjagd kommt zu spät: SVG unterliegt Kreisliga-Aufsteiger

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein empfing der A-Klassist aus
Großhabersdorf den frisch gebackenen Kreisligisten aus Langenzenn.
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Bereits nach fünf Minuen stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, indem Sie sich in der zwei
Spielminute durch einen präzisen Kopfball von Dresel und in der 5. Spielminute durch einen
blitzsauber zu Ende gespielten Konter – veredelt vom starken Pattaro – eine frühe 2:0-
Führung erspielten.
Die Heimmannschaft erholte sich von dem Doppelschlag gut und kam in
der Folge zu einigen Gelegenheiten, scheiterte jedoch an der eigenen Abschlussschwäche
oder am dynamischen Keeper Reichel. Bis zum Ende der ersten Halbzeit konnte man sich
aus großhabersdorfer Sicht sogar ein klares Chancenplus erspielen, musste kurz vor dem
Pausenpfiff allerdings die nächste bittere Pille schlucken, weil die Gäste aus Langenzenn
ihre Effizienz erneut unter Beweis stellten und einen Konter in Person von Pattaro sauber
ausspielten und den Pausenstand von 0:3 herstellten.
In der zweiten Halbzeit blieb die Partie vom Spielverlauf ausgeglichen, wobei sich beide
Teams gute Abschlüsse erspielten. Den wohl gefährlichsten davon hatten die Gäste durch
einen Kopfball, der von der Unterkante der Latte allerdings vor die Linie sprang. Mit
zunehmender Spieldauer wirkte die Heimmannschaft etwas fitter und konnte sich in der 80.
Spielminute endlich belohnen – Pförtsch ließ Gästekeeper Reichel bei seinem Abschluss
keine Chance.
Gute fünf Minuten später war es wieder Pförtsch, der einen Fehler in der
Hintermannschaft ausnutzte, den Torwart gekonnt umspielte und den Anschlusstreffer
markierte. In der Folge mobilisierte der SVG seine letzten Kräfte für eine Schlussoffensive
und kam noch zu zwei, drei guten Abschlüssen.
Der ersehnte Ausgleichstreffer wollte allerdings nicht fallen und so musste man sich am Ende knapp gegen einen höherklassigen Gegner geschlagen geben. Das ist jedoch kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen – denn man hat in einer sehr fairen Partie starke Moral bewiesen und ist gewappnet für den Saisonstart.