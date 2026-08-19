Aufholjagd im Nachholspiel: Nagold dreht Rückstand gegen Reutlingen

Vor der Kulisse von 250 Zuschauern setzte sich der VfL Nagold knapp mit 2:1 gegen den SV Croatia Reutlingen durch. Die Gäste erwischten zunächst den glücklicheren Start in diese intensive Begegnung und gingen in der 35. Minute durch ein Eigentor von Marc Rück mit 0:1 in Führung. Dieser Rückschlag schockte die Hausherren jedoch keineswegs: Bereits in der 41. Minute glich Elias Bürkle per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang drängte die Heimelf weiter auf die Entscheidung und belohnte sich schließlich in der 65. Minute, als Burak Tastan das Tor zum 2:1-Endstand erzielte.

Durch diesen Heimerfolg klettert der VfL Nagold mit drei Punkten auf den sechsten Tabellenplatz. An der Spitze der Tabelle thront der VfL Mühlheim, gefolgt vom SC 04 Tuttlingen, der SG Empfingen, dem BSV 07 Schwenningen und dem SV Seedorf, die ebenfalls allesamt mit drei Zählern gestartet sind. Im Tabellenmittelfeld ordnen sich die SGM Dettingen/Glems, der VfR Sulz, der VfB Bösingen sowie der VfL Pfullingen ein. Der SV Croatia Reutlingen belegt nach dieser Auftaktniederlage vorerst punktlos den elften Rang, direkt vor dem SV Nehren, der TSG Tübingen, dem SV Zimmern, den Sportfreunden Gechingen und der SGM Deißlingen/Lauffen.