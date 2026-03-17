Aufholjagd geglückt: SC Huglfing dreht 0:2 gegen Neuried

Die Fußballerinnen des SC Huglfing lagen bereits mit zwei Toren zurück. Doch zwei Elfmeter in der Schlussphase sicherten den dramatischen Heimsieg.
Bereits die Vorbereitung war für die Fußballerinnen des SC Huglfing holprig verlaufen, da zwei der vier geplanten Vorbereitungsspiele ausfielen. Daher war es nicht einmal sonderlich verwunderlich, dass die SC-Kickerinnen zum Start ins die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Oberbayern noch ordentlich Sand im Getriebe hatten. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz lagen die Huglfingerinnen gegen den TSV Neuried bereits mit 0:2 hinten, um am Ende doch noch mit einem hart erkämpften 3:2 (0:1)-Sieg vom Platz zu gehen. Im fünften Heimspiel war dies erst der zweite Erfolg für die SC-Fußballerinnen
Die von Verletzungen geplagten Gastgeberinnen hatten zu Beginn noch Glück, als Neuried nur die Latte traf (7.). Das war Mitte der ersten Hälfte aber aufgebraucht, da Neuried nach einem weiteren Schuss ans Torgestänge per Abstauber den Führungstreffer erzielte (27.). Kurz nach der Pause kam es für die SC-Frauen noch schlimmer: Neurieds Cäcilia Detsch krönte einen Sololauf mit dem 2:0 (58.). Erst nach diesem Treffer wachten die Huglfingerinnen auf.
Vanessa Frankl gelang mit einem Distanzschuss der 1:2-Anschlusstreffer (61.). In der Schlussphase bekamen die SC-Frauen zwei Elfmeter zugesprochen. Lina Hasch (75.) und Celina Costatini (86.) behielten vom Punkt die Nerven und sicherten ihrem Team so drei Punkte, dank derer sie Platz vier verteidigten. Der Rückstand auf den drittplatzierten SV Untermenzing, der sich bei der SG Puchheim 1. SC Gröbenzell mit einem 2:2 begnügen musste, hat sich auf drei Punkte verringert.
Am kommenden Wochenende sind die Huglfinger Frauen spielfrei. Ihre nächste Partie bestreiten sie am Samstag, 28. März, erneut zu Hause gegen den Tabellensechsten ESV Freimann (15 Uhr).