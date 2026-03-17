Aufholjagd geglückt: SC Huglfing dreht 0:2 gegen Neuried Bezirksliga Oberbayern von Roland Halmel · Heute, 09:29 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga Oberbayern Frauen; Vanessa Frankl (in Grün, rechts) vom SC Huglfing im heismpiel gegen den TSV Neuried am 14. März 2026 – Foto: Roland Halmel

Die Fußballerinnen des SC Huglfing lagen bereits mit zwei Toren zurück. Doch zwei Elfmeter in der Schlussphase sicherten den dramatischen Heimsieg.

Bereits die Vorbereitung war für die Fußballerinnen des SC Huglfing holprig verlaufen, da zwei der vier geplanten Vorbereitungsspiele ausfielen. Daher war es nicht einmal sonderlich verwunderlich, dass die SC-Kickerinnen zum Start ins die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Oberbayern noch ordentlich Sand im Getriebe hatten. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz lagen die Huglfingerinnen gegen den TSV Neuried bereits mit 0:2 hinten, um am Ende doch noch mit einem hart erkämpften 3:2 (0:1)-Sieg vom Platz zu gehen. Im fünften Heimspiel war dies erst der zweite Erfolg für die SC-Fußballerinnen Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SC Huglfing SC Huglfing TSV Neuried TSV Neuried 3 2 Abpfiff Die von Verletzungen geplagten Gastgeberinnen hatten zu Beginn noch Glück, als Neuried nur die Latte traf (7.). Das war Mitte der ersten Hälfte aber aufgebraucht, da Neuried nach einem weiteren Schuss ans Torgestänge per Abstauber den Führungstreffer erzielte (27.). Kurz nach der Pause kam es für die SC-Frauen noch schlimmer: Neurieds Cäcilia Detsch krönte einen Sololauf mit dem 2:0 (58.). Erst nach diesem Treffer wachten die Huglfingerinnen auf.