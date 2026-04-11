Aufholjagd führt zum Heimsieg

In einer umkämpften Partie vor 50 Zuschauern setzte sich der FC Ampertal Unterbruck II gegen die SG Gammelsdorf/Hörgertshaus/SpVgg Mauern II durch. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Tobias Petz in Führung. Nur drei Minuten später gelang Felix Vicari der Ausgleich.
Kurz vor der Pause sorgte erneut Felix Vicari für die Wende, als er in der 45. Minute zum 2:1 vollendete. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen und entschieden die Begegnung in der 65. Minute durch Tobias Sigl endgültig.