Aufholjagd des TSV Straßberg, Abstiegsangst in Oberschwaben

Gleich acht Teams sitzen in dieser Woche in drei Bezirksligen nach. Dabei trifft Aufstiegshoffnung auf die Abstiegsangst - FuPa gibt den Überblick.
Mit nur sieben Punkten steht der TSV Möttlingen als Aufsteiger auf dem letzten Platz der Bezirksliga Nordschwarzwald. Zum rettenden Ufer sind es mittlerweile über zehn Punkte, doch mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand gibt sich das Schlusslicht noch nicht auf. Die SGM Felldorf/Bierlingen ist als Tabellenachter im unteren Verfolgerfeld, doch hat auch nur ein kleines Polster auf die Abstiegszone.
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Spitzenteam trifft auf Abstiegsangst: Die SGM Ummendorf/Fischbach steht fünf Punkte hinter Tabellenführer FC Mengen auf dem zweiten Rang und will mit einem Sieg im Nachholspiel den Rückstand verkürzen. Aufsteiger VfB Gutenzell steht mit sieben Siegen aus 21 Spielen auf dem zwölften Rang und derzeit über dem Strich. Im Nachholspiel kann Gutenzell in der Tabelle zwar nicht klettern, doch mit einem Sieg in der Fremde den Abstand zum Relegationsrang vergrößern.
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Es bedarf einem kleinen Wunder, wenn der FV Bad Saulgau am Ende der Saison noch über den Strich klettern will. Nach knapp zwei Drittel der Saison steht der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz und hat derzeit rund zehn Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegszone. Der TSV Kirchberg/Iller ist vor dem Nachholspiel Sechster und hofft mit einem Auswärtsdreier zum Fünften Hohentengen aufzuschließen.
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Eine etwas kuriose Aufgabe steht vor dem TSV Straßberg: zwar hat der Zweite neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Deißlingen, doch aktuell noch drei Spiele in der Hinterhand. Mit einem Sieg im Abendspiel gegen Trillfingen könnte so der Rückstand auf sechs Punkte schrumpfen. Für Trillfingen geht es hingegen darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.