 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

Aufholjagd des TSV Oferdingen, VfB Bodelshausen mit 7:1-Torfeuerwerk

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TuS Metzing.
SV Wurmlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

SV Würtingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 1:3
In einer intensiv geführten Partie behielten die Gäste am Ende die Oberhand. Samuel Knorr (28.) brachte die SGM nach einer halben Stunde in Führung, doch kurz vor der Pause sorgte Christian Müller (45.) für den Ausgleich – und damit für neue Hoffnung bei den Gastgebern. Nach dem Seitenwechsel drehte Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten auf: Knorr (63.) traf erneut, diesmal aus kurzer Distanz, und Jakob Häbe (71.) machte mit dem 3:1 alles klar. Würtingen kämpfte bis zum Schluss, fand aber keinen Weg mehr zurück ins Spiel.

FC Sonnenbühl – SV Lautertal 2017 0:0
Ein hart umkämpftes Duell endete ohne Tore. Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten ein Spiel voller Zweikämpfe und Einsatz, aber im letzten Drittel fehlte die Präzision. Sonnenbühl hatte mehr Spielanteile, Lautertal setzte auf Konter – am Ende blieb es beim torlosen Remis.

SV Bremelau – TSV Wittlingen 1:0
Ein frühes Tor machte den Unterschied. Matthias Schlafer (24.) traf zum 1:0. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem Bremelau die Führung mit viel Leidenschaft verteidigte. Wittlingen drückte, fand aber keinen Weg durch die dichte Abwehr. In der Nachspielzeit sah Miroslav Vidakovic (90.) noch Gelb-Rot – ein bitteres Ende für die Gäste.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SV Hülben 1:3
Ein temporeiches Spiel mit vielen Szenen in beiden Strafräumen. Nick Kuchenbecker (8.) brachte Steinhilben früh in Führung, Christian Locher (26.) legte nach. Nach dem Seitenwechsel kam Hülben stärker auf und drehte auf: Nico Hiller (68.) brachte mit seinem Treffer zum 3:1 die Entscheidung. Die SG kämpfte bis zum Ende, doch die Gäste spielten das Ergebnis clever herunter.

TSV Holzelfingen – FV Bad Urach 5:0
Eine starke Vorstellung des TSV Holzelfingen! Philipp Louis Kunkel (12.) eröffnete den Torreigen, Marvin Bechtloff (20.) legte nach. Danach kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und warteten geduldig auf weitere Chancen. In der Schlussphase sorgte Simeon Haupt (80., 83., 90.+4) mit einem lupenreinen Hattrick für Begeisterung auf den Rängen. Urach verlor nach einer Roten Karte für Elvin Pilica (85.) auch noch einen Spieler – ein gebrauchter Tag für die Gäste, ein Jubeltag für Holzelfingen.

SV Auingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 2:1
Vor 50 Zuschauern zeigte Auingen eine leidenschaftliche Leistung. Marco Manz (30.) brachte sein Team in Führung, und Michael Baltrusch (53.) legte nach. Danach drängten die Gäste auf den Anschluss, der durch Marc Tress (71.) schließlich fiel. Die Schlussphase war ein Nervenspiel – Auingen verteidigte aufopferungsvoll und brachte die knappe Führung über die Zeit.

TSG Münsingen – TuS Metzingen II 2:4
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Toren und Wendungen. Metzingen erwischte den perfekten Start: Yunus Selcuk Güngör (8.) und Mert Dökmen (23.) trafen früh. Max Dennert (30.) brachte Münsingen zurück, doch Dökmen (37.) stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang kämpfte die TSG leidenschaftlich, Tobias Czichy (70.) verkürzte erneut, doch Armin Sivic (75.) sorgte kurz darauf für die Entscheidung. Ein temporeiches Spiel, das den Zuschauern alles bot.

FC Lichtenstein – FC Engstingen 2:1
Ein Start nach Maß für den FC Lichtenstein: Bereits in der 2. Minute traf Thomas Szymanski zur Führung. Steffen Ammer (26.) legte nach. Kurz vor der Pause brachte Mika Gloz (45.) Engstingen wieder ins Spiel, doch Lichtenstein verteidigte mit Leidenschaft und Kampfgeist. In der Schlussphase drückten die Gäste, fanden aber keinen Weg mehr vorbei an der kompakten Defensive der Hausherren.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

Young Boys Reutlingen U23 II – TSV Betzingen 4:2
Die Young Boys legten mit viel Schwung los und gingen durch Eimen Zalloumi (22.) in Führung. Nach der Pause war erneut Zalloumi (50.) zur Stelle und erhöhte. Kurz darauf traf Mustafa Sayedi (57.) zum 3:0. Betzingen kam durch Okan Azaklioglu (72., Foulelfmeter) wieder heran, ehe Zalloumi (77.) mit seinem dritten Tor den alten Abstand herstellte. Matheus Passolt (79.) verkürzte noch einmal, doch die Gastgeber brachten den Sieg über die Zeit.

VfL Pfullingen III – SV Walddorf II 4:1
Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm das Spiel nach der Pause richtig Fahrt auf. Patrick Weiland (50.) und Paul David Jatta (ebenfalls 50.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Führung. Istvan-Krisztofer Tatar (54.) legte das dritte Tor nach. Walddorf kam durch Niko Baur (68.) zum Anschluss, doch Aron Kaufmann (74.) stellte den Endstand her. Pfullingen nutzte seine Chancen konsequent und ließ nichts mehr anbrennen.

TSV Mähringen – TSV Sondelfingen 3:2
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie, die erst in der Schlussphase entschieden wurde. Lawen Chalak (76.) brachte Sondelfingen in Führung, doch Max Le Conte Des Floris (77.) glich umgehend aus. In den letzten Minuten folgte ein offener Schlagabtausch: Tim Bayer (87.) traf zum 2:1 für die Gäste, Marcel Ezewele (90., Foulelfmeter) glich erneut aus. In der Nachspielzeit sorgte Aziz Bouali (90.+7) mit dem späten Treffer für großen Jubel bei den Gästen.

SV Wannweil – Anadolu SV Reutlingen 3:1
Der Start gehörte den Gästen, die durch Onur Seyhan (2.) früh führten. Wannweil kämpfte sich ins Spiel und glich kurz vor der Pause durch Umut Ulusoy (40.) aus. In der zweiten Halbzeit drehte die Heimmannschaft die Partie: Kaan Görkem Genis (80.) und Gabriel Lovrenovic (90.) trafen und sicherten Wannweil den Heimsieg nach einem intensiven Spielverlauf.

TSV Oferdingen – GSV Hellas Reutlingen 3:2
Oferdingen gelang nach einem schwierigen Beginn eine starke Aufholjagd. Hellas führte durch Sawas Totskas (10.) und Davor Šokčević (18.) mit 0:2. Nach der Pause brachte Kotaiba Mawardi (50., Foulelfmeter) sein Team heran, Safet Muric (65.) sorgte für den Ausgleich. In der Nachspielzeit traf Matthias Kunst (90.+3) und drehte damit das Spiel komplett. Die Zuschauer erlebten eine umkämpfte und spannende Partie bis zum letzten Moment.

SV Degerschlacht – TuS Metzingen 3:0
Degerschlacht ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tim Löffler (30.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel traf Manuel Marjakaj (65.) zum zweiten Tor, bevor Marcel Schreyer (80., Foulelfmeter) den Endstand herstellte. Metzingen bemühte sich, kam aber nicht entscheidend durch. Degerschlacht zeigte über die gesamte Spielzeit Stabilität und Übersicht.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

TV Derendingen II – VfB Bodelshausen 1:7
Ein einseitiges Spiel, in dem der VfB Bodelshausen von Beginn an die Kontrolle übernahm. Daniel Ruoff (7.) eröffnete den Torreigen, Jannik Schuler (9.) legte nur zwei Minuten später nach. Nach der Pause trafen Daniel Miskovic (51.), Matthias Schmid (55., 65.), Fabian Petschauer (72.) und Resid Zukanovic (85.) für den VfB. Erst kurz vor Schluss gelang Nick Reitmeier (87., Foulelfmeter) der Ehrentreffer für Derendingen.

TSV Lustnau – SG Mössingen/Belsen 2:1
Vor 75 Zuschauern zeigte Lustnau eine konzentrierte Leistung. Bekai Jagne (29.) brachte die Gastgeber in Führung, Onur Kececi (54.) erhöhte kurz nach der Pause. Die SG Mössingen/Belsen kam durch Mansur Yildiz (69.) noch einmal heran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

Sportfreunde Dußlingen – SV Wurmlingen 1:1
Beide Mannschaften lieferten sich eine ausgeglichene Partie. Remy Behnke (12.) traf früh für Dußlingen, doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Timo Wachendorfer (47.) den Ausgleich her. In der Folge hatte jedes Team Möglichkeiten, doch es blieb beim Remis.

SV Neustetten – TSV Hagelloch 4:0
Neustetten setzte sich klar durch und ließ dem Gegner keine Chance. Mit hohem Tempo und klarem Spielaufbau erspielte sich der Gastgeber einen deutlichen Sieg, während Hagelloch offensiv kaum zur Entfaltung kam.

SG Kiebingen/Bühl – SV Hirrlingen 1:2
Tobias Haug (33.) brachte Kiebingen/Bühl zunächst in Führung. Nach der Pause drehte Hirrlingen das Spiel: Dennis Söll (54.) traf zum Ausgleich, Elia Reichle (82.) sorgte für den späten Siegtreffer.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Wendelsheim 5:5
Ein spektakuläres Spiel mit zehn Toren und viel Dramatik. Lukas Pöppel (3.) und Manuel Brunnenmiller (19.) brachten Wendelsheim in Front, ehe Jan Rebmann (21., 35.) mit einem Doppelpack ausglich. Nach der Pause ging die SpVgg durch Emil Hartmann (62.) erstmals in Führung, doch Robin Geiger (72., 73.) drehte die Partie erneut. In den Schlussminuten ging es Schlag auf Schlag: Nicolas Zettel (87.) glich aus, Marius Ulmer (90.+2) traf zum 5:4, und postwendend stellte Manuel Brunnenmiller (90.+3) den Endstand her.

TSV Dettingen/Rottenburg – SG Poltringen/Pfäffingen 1:0
Leon Beck (59.) erzielte das Tor des Tages in einem intensiven und kampfbetonten Spiel. Dettingen verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz bis zum Abpfiff.

FC Rottenburg II – TSV Ofterdingen II 3:1
Rottenburg begann stark und legte früh den Grundstein für den Erfolg. Leon Haug (19.) traf zur Führung, Marcel Epple (25.) erhöhte noch vor der Pause. Haug (51.) setzte in der zweiten Halbzeit nach, bevor Marcel Eiband (85.) den Anschlusstreffer erzielte. Der FC brachte das Ergebnis souverän ins Ziel.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 027.10.2025, 14:45 Uhr
redAutor