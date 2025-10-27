Aufholjagd des TSV Oferdingen, VfB Bodelshausen mit 7:1-Torfeuerwerk

SV Würtingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 1:3

In einer intensiv geführten Partie behielten die Gäste am Ende die Oberhand. Samuel Knorr (28.) brachte die SGM nach einer halben Stunde in Führung, doch kurz vor der Pause sorgte Christian Müller (45.) für den Ausgleich – und damit für neue Hoffnung bei den Gastgebern. Nach dem Seitenwechsel drehte Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten auf: Knorr (63.) traf erneut, diesmal aus kurzer Distanz, und Jakob Häbe (71.) machte mit dem 3:1 alles klar. Würtingen kämpfte bis zum Schluss, fand aber keinen Weg mehr zurück ins Spiel.

FC Sonnenbühl – SV Lautertal 2017 0:0

Ein hart umkämpftes Duell endete ohne Tore. Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten ein Spiel voller Zweikämpfe und Einsatz, aber im letzten Drittel fehlte die Präzision. Sonnenbühl hatte mehr Spielanteile, Lautertal setzte auf Konter – am Ende blieb es beim torlosen Remis.

SV Bremelau – TSV Wittlingen 1:0

Ein frühes Tor machte den Unterschied. Matthias Schlafer (24.) traf zum 1:0. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem Bremelau die Führung mit viel Leidenschaft verteidigte. Wittlingen drückte, fand aber keinen Weg durch die dichte Abwehr. In der Nachspielzeit sah Miroslav Vidakovic (90.) noch Gelb-Rot – ein bitteres Ende für die Gäste.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SV Hülben 1:3

Ein temporeiches Spiel mit vielen Szenen in beiden Strafräumen. Nick Kuchenbecker (8.) brachte Steinhilben früh in Führung, Christian Locher (26.) legte nach. Nach dem Seitenwechsel kam Hülben stärker auf und drehte auf: Nico Hiller (68.) brachte mit seinem Treffer zum 3:1 die Entscheidung. Die SG kämpfte bis zum Ende, doch die Gäste spielten das Ergebnis clever herunter.

TSV Holzelfingen – FV Bad Urach 5:0

Eine starke Vorstellung des TSV Holzelfingen! Philipp Louis Kunkel (12.) eröffnete den Torreigen, Marvin Bechtloff (20.) legte nach. Danach kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und warteten geduldig auf weitere Chancen. In der Schlussphase sorgte Simeon Haupt (80., 83., 90.+4) mit einem lupenreinen Hattrick für Begeisterung auf den Rängen. Urach verlor nach einer Roten Karte für Elvin Pilica (85.) auch noch einen Spieler – ein gebrauchter Tag für die Gäste, ein Jubeltag für Holzelfingen.

SV Auingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 2:1

Vor 50 Zuschauern zeigte Auingen eine leidenschaftliche Leistung. Marco Manz (30.) brachte sein Team in Führung, und Michael Baltrusch (53.) legte nach. Danach drängten die Gäste auf den Anschluss, der durch Marc Tress (71.) schließlich fiel. Die Schlussphase war ein Nervenspiel – Auingen verteidigte aufopferungsvoll und brachte die knappe Führung über die Zeit.

TSG Münsingen – TuS Metzingen II 2:4

Ein spektakuläres Spiel mit vielen Toren und Wendungen. Metzingen erwischte den perfekten Start: Yunus Selcuk Güngör (8.) und Mert Dökmen (23.) trafen früh. Max Dennert (30.) brachte Münsingen zurück, doch Dökmen (37.) stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang kämpfte die TSG leidenschaftlich, Tobias Czichy (70.) verkürzte erneut, doch Armin Sivic (75.) sorgte kurz darauf für die Entscheidung. Ein temporeiches Spiel, das den Zuschauern alles bot.

FC Lichtenstein – FC Engstingen 2:1

Ein Start nach Maß für den FC Lichtenstein: Bereits in der 2. Minute traf Thomas Szymanski zur Führung. Steffen Ammer (26.) legte nach. Kurz vor der Pause brachte Mika Gloz (45.) Engstingen wieder ins Spiel, doch Lichtenstein verteidigte mit Leidenschaft und Kampfgeist. In der Schlussphase drückten die Gäste, fanden aber keinen Weg mehr vorbei an der kompakten Defensive der Hausherren.