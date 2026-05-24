Aufholjagd des SV Hegnach, Oberbrüden patzt, SGOS II ist Meister

In den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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TSV Strümpfelbach – TSV Miedelsbach 2:0
Lange Zeit blieb die Partie zwischen dem TSV Strümpfelbach und dem TSV Miedelsbach ohne Treffer. Erst im zweiten Durchgang brachte Timo Heubach die Gastgeber in der 62. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später legte Nico Knödler nach und erhöhte auf 2:0 (67.). Die Hausherren brachten den Vorsprung anschließend ohne größere Probleme über die Zeit.
TSG Buhlbronn – TV Stetten 0:2
Der TV Stetten erwischte in Buhlbronn einen starken Start und stellte früh die Weichen auf Auswärtssieg. Luca Ciatto brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung. Alexander Schetter erhöhte nur wenig später auf 2:0 (13.). In der Folge blieb die Partie umkämpft, weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr. Kurz vor Schluss sah Gylbert Avdiu von der TSG Buhlbronn noch die Gelb-Rote Karte (90.).
SV Plüderhausen – TSV Schlechtbach 0:0
Keine Tore sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem SV Plüderhausen und dem TSV Schlechtbach. Beide Mannschaften standen defensiv weitgehend sicher und ließen nur wenige klare Möglichkeiten zu. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden.
FC Jat Fellbach – KTSV Hößlinswart 1:3
Der FC Jat Fellbach ging gegen den KTSV Hößlinswart zunächst in Führung. Almir Mureskic traf in der 17. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel kam Hößlinswart jedoch zurück ins Spiel. Georgios Tompoulidis erzielte in der 58. Minute den Ausgleich, ehe Julian Levermann die Gäste in der Schlussphase erstmals in Führung brachte (80.). In der Nachspielzeit sorgte erneut Tompoulidis mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 3:1-Endstand (90.).
SF Höfen-Baach – TSV Neustadt abgesagt
Die Partie zwischen den SF Höfen-Baach und dem TSV Neustadt wurde abgesagt.
TSV Haubersbronn – SV Hegnach 2:2
Der TSV Haubersbronn verspielte gegen den SV Hegnach in der Schlussphase eine Zwei-Tore-Führung. Nils Wieler brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Front, Demian Mesic erhöhte wenig später auf 2:0 (21.). Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, ehe Cataldo Fortino den Anschlusstreffer erzielte (81.). Kurz vor Schluss unterlief Kevin Joos ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich (89.). In der hektischen Nachspielzeit sah Ardit Lushi vom TSV Haubersbronn noch die Rote Karte (93.), Mahmut Okcu vom SV Hegnach wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (96.).
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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FC Welzheim II – TSV Oberbrüden 4:2
Der FC Welzheim II legte gegen den TSV Oberbrüden einen guten Start hin und führte bereits früh mit zwei Toren. Daniel Werner eröffnete den Torreigen in der 14. Minute, ehe Mercier Koua nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel brachte Pascal Payer die Gäste wieder heran (56.). In der Schlussphase sorgte Andre Elliot Charbel Allaman mit einem Doppelpack (70., 73.) jedoch für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Samuel da Cruz gelang in der Nachspielzeit lediglich noch der Treffer zum 4:2-Endstand (90.+1).
SG Oppenweiler-Strümpfelbach II – SV Spiegelberg 4:1
Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II setzte sich gegen den SV Spiegelberg klar durch. Spielertrainer Marcel Polaschek brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel baute Ronan Bannenberg den Vorsprung weiter aus (64.). Zwar verkürzte Jannick Maurer in der 82. Minute für Spiegelberg auf 1:3, doch Marcel Polaschek stellte mit einem verwandelten Handelfmeter in der 90. Minute den 4:1-Endstand her und schnürte damit einen Dreierpack. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II steht mit dem Sieg und nach dem Patzer des TSV Oberbrüden vorzeitig als Meister fest.
SVG Kirchberg – SGM Aspach abgesagt
Die Begegnung zwischen der SVG Kirchberg und der SGM Aspach wurde abgesagt.
SC Fornsbach – SF Großerlach 4:3
Die Zuschauer in Fornsbach sahen eine abwechslungsreiche Partie mit mehreren Führungswechseln. Bruno Schönfelder brachte die Gäste aus Großerlach früh in Führung (11.), doch Matthias Kugler glich nur zwei Minuten später aus (13.). Leon Loncaric traf in der 25. Minute erneut für Großerlach, allerdings stellte Tim Rohrbach praktisch direkt im Gegenzug wieder auf Gleichstand (25.). Zuvor hatte Luca Rohrbach für den SC Fornsbach einen Elfmeter vergeben (20.). Kurz vor der Pause brachte Nils Howorka die Gastgeber erstmals in Führung (45.). In der Schlussphase erhöhte erneut Howorka auf 4:2 (88.), ehe Maximilian Noller wenig später den Treffer zum 4:3-Endstand erzielte (88.).
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