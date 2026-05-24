Aufholjagd des SV Hegnach, Oberbrüden patzt, SGOS II ist Meister

Lange Zeit blieb die Partie zwischen dem TSV Strümpfelbach und dem TSV Miedelsbach ohne Treffer. Erst im zweiten Durchgang brachte Timo Heubach die Gastgeber in der 62. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später legte Nico Knödler nach und erhöhte auf 2:0 (67.). Die Hausherren brachten den Vorsprung anschließend ohne größere Probleme über die Zeit.

TSG Buhlbronn – TV Stetten 0:2

Der TV Stetten erwischte in Buhlbronn einen starken Start und stellte früh die Weichen auf Auswärtssieg. Luca Ciatto brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung. Alexander Schetter erhöhte nur wenig später auf 2:0 (13.). In der Folge blieb die Partie umkämpft, weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr. Kurz vor Schluss sah Gylbert Avdiu von der TSG Buhlbronn noch die Gelb-Rote Karte (90.).

SV Plüderhausen – TSV Schlechtbach 0:0

Keine Tore sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem SV Plüderhausen und dem TSV Schlechtbach. Beide Mannschaften standen defensiv weitgehend sicher und ließen nur wenige klare Möglichkeiten zu. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden.

FC Jat Fellbach – KTSV Hößlinswart 1:3

Der FC Jat Fellbach ging gegen den KTSV Hößlinswart zunächst in Führung. Almir Mureskic traf in der 17. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel kam Hößlinswart jedoch zurück ins Spiel. Georgios Tompoulidis erzielte in der 58. Minute den Ausgleich, ehe Julian Levermann die Gäste in der Schlussphase erstmals in Führung brachte (80.). In der Nachspielzeit sorgte erneut Tompoulidis mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 3:1-Endstand (90.).

SF Höfen-Baach – TSV Neustadt abgesagt

Die Partie zwischen den SF Höfen-Baach und dem TSV Neustadt wurde abgesagt.

TSV Haubersbronn – SV Hegnach 2:2

Der TSV Haubersbronn verspielte gegen den SV Hegnach in der Schlussphase eine Zwei-Tore-Führung. Nils Wieler brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Front, Demian Mesic erhöhte wenig später auf 2:0 (21.). Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, ehe Cataldo Fortino den Anschlusstreffer erzielte (81.). Kurz vor Schluss unterlief Kevin Joos ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich (89.). In der hektischen Nachspielzeit sah Ardit Lushi vom TSV Haubersbronn noch die Rote Karte (93.), Mahmut Okcu vom SV Hegnach wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (96.).