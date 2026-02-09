Aufholjagd des SGV Murr reicht nicht, Dersimspor siegt nach Hattrick

SGV Murr – FV Dersimspor Ludwigsburg 2:3

Der SGV Murr hielt im Nachholspiel lange gut dagegen, doch nach der Pause brach der FV Dersimspor Ludwigsburg mit voller Wucht über die Gastgeber herein. Mehmet Karakus eröffnete in der 56. Minute den Torreigen und legte nur sechs Minuten später in der 62. Minute nach. Spätestens als Karakus in der 67. Minute sogar seinen dritten Treffer schnürte und seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte, schien die Partie entschieden. Doch Murr bewies Moral und warf in der Schlussphase alles nach vorne: Michael Winkle verkürzte in der 86. Minute auf 1:3 und plötzlich keimte wieder Hoffnung auf. Als Christian Krauss in der 90.+3 Minute sogar noch das 2:3 erzielte, wurde es noch einmal richtig hitzig und spannend. Am Ende reichte die Aufholjagd aber nicht mehr – Dersimspor rettete den knappen Sieg über die Zeit, während Murr sich trotz starker Schlussminuten ärgern musste.