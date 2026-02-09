 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Aufholjagd des SGV Murr reicht nicht, Dersimspor siegt nach Hattrick

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SGV Murr – FV Dersimspor Ludwigsburg 2:3
Der SGV Murr hielt im Nachholspiel lange gut dagegen, doch nach der Pause brach der FV Dersimspor Ludwigsburg mit voller Wucht über die Gastgeber herein. Mehmet Karakus eröffnete in der 56. Minute den Torreigen und legte nur sechs Minuten später in der 62. Minute nach. Spätestens als Karakus in der 67. Minute sogar seinen dritten Treffer schnürte und seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte, schien die Partie entschieden. Doch Murr bewies Moral und warf in der Schlussphase alles nach vorne: Michael Winkle verkürzte in der 86. Minute auf 1:3 und plötzlich keimte wieder Hoffnung auf. Als Christian Krauss in der 90.+3 Minute sogar noch das 2:3 erzielte, wurde es noch einmal richtig hitzig und spannend. Am Ende reichte die Aufholjagd aber nicht mehr – Dersimspor rettete den knappen Sieg über die Zeit, während Murr sich trotz starker Schlussminuten ärgern musste.

Kreisliga A2:

Es fand kein Spiel statt.

Kreisliga A3:

Es fand kein Spiel statt.

