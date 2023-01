Aufholjagd des MSV Duisburg wird nicht belohnt 3. Liga: Zum Rückrundenauftakt musste sich der MSV Duisburg dem VfL Osnabrück knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Schon vor der Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück zum Start der Rückrunde gab es reichlich Gesprächsstoff. So setzte der Deutsche Fußball-Bund Fabian Schneider als Linienrichter an. Ausgerechnet jenen Schneider, der beim angebrochenen Spiel der Zebras gegen den VfL vor rund einem Jahr ganz exklusiv Affengeräusche vernommen hatte, die zum Abbruch führten. Davon war auf dem Platz nichts mehr zu merken, stattdessen gab es ein intensives Spiel.

Gleich mit der ersten Offensivaktion wurde es vor dem Tor der Gäste aus Osnabrück gefährlich. Eigentlich war das Zuspiel auf Julian Hettwer, der von Trainer Torsten Ziegner den Vorzug vor Chinedu Ekene und Aziz Bouhaddouz bekommen hatte, zu steil und doch kam der Youngster noch an den Ball. Diesen konnte er aber nicht mehr kontrolliert auf den von Philipp Kühn gehüteten Kasten bringen und verfehlte das Ziel deutlich (1.). Ein verheißungsvoller Start in die Partie war also geglückt. Doch auch den Gästen konnte ein couragiertes Auftreten nicht abgesprochen werden. Die zurückliegenden vier Spiele in der 3. Liga entschieden die Osnabrücker allesamt zu ihren Gunsten und dieses Selbstvertrauen brachten sie auch in Duisburg auf den Rasen. Doch es waren zunächst die Hausherren, die für Akzente in der Offensive sorgten. Nach einem Freistoß verpasste Marvin Sengers Kopfball das Ziel knapp (6.). Bis zur ersten Großchance des VfL sollte es bis zur elften Spielminute dauern. Ba-Muaka Simakala war tief geschickt worden, doch der Angreifer legte sich das Spielgerät etwas zu weit vor, sodass Maximilian Braune das Leder sicher aufnehmen konnte (11.).

Das erste Tor der Begegnung fiel nach 18 Zeigerumdrehungen. Aus der Distanz nahm Florian Kleinhansl Maß und vollstreckte zum 1:0 für die Gäste. Braune sah bei diesem Schuss nicht allzu gut aus, blieb aber bis zur Pause ansonsten ohne Fehler. Mit der Führung im Rücken zog Osnabrück zunehmend die Kontrolle an sich. Nach einer halben Stunde zappelte der Ball erneut in den Maschen, die Aktion wurde allerdings aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Nur zwei Minuten später brachte Erik Engelhardt den Pfosten zum Beben. Zuvor hatten die Duisburger den Ball im Spielaufbau leichtfertig verloren und so den Konter des Niedersachsen erst möglich gemacht (33.). Zum 2:0 traf schließlich Robert Tesche, der nach einem Eckstoß wuchtig einnickte. Die Hausherren wirkten in der Phase ein wenig ideenlos, denn hohe Bälle auf den nicht allzu groß gewachsenen Hettwer im Strafraum waren wenig vielversprechend.