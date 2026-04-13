Aufholjagd des FC Mertingen wird gebremst Kreisliga-Schlusslicht unterliegt dem TSV Hainsfarth +++ Zweite Niederlage von Spitzenreiter SG Alerheim +++ Dillingen rutscht mit Nullnummer über den Strich von Walter Brugger · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser

Die Aufholjagd von Melih Kaya mit dem FC Mertingen (am Ball) setzte sich gegen den TSV Hainsfarth nicht weiter fort. – Foto: Szilvia Izsó

Im Kellerduell gegen den TSV Hainsfarth erlitt der FC Mertingen einen schweren Rückschlag im Rennen um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord. Das Schlusslicht musste sich mit 1:2 geschlagen geben und hat damit nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen wieder an Boden verloren. Besser lief es für die SSV Dillingen, die durch das 0:0 beim TSV Monheim die Abstiegszone verlassen konnte. Seine zweite Saisonniederlage musste der souveräne Spitzenreiter SG Alerheim hinnehmen.

Der TSV Hainsfarth hat das so wichtige Kellerduell beim FC Mertingen mit 2:1 gewonnen. Nico Leister brachte die Rieser in der 28. Minute in Führung, Luca Stropek erhöhte in der 68. Minute. In der Schlussphase sah Mertingens Benedikt Steinle nach wiederholtem Meckern die Gelb-Rote Karte. Trotzdem Benjamin Mang gelang in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer.

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 100

Im Auwaldstadion unterlag der FC Lauingen der SG Ebermergen/Mündling trotz Chancenplus deutlich mit 0:3. Nach torloser erster Hälfte brachte Tim Scheithauer die SG in der 48. Minute nach Vorarbeit von Stefan Falch in Führung. Falch bereitete auch das 0:2 durch Marco Rühl (72.) vor. In der Nachspielzeit setzte Johannes Fritz nach Zuspiel von Kilian Böld den Schlusspunkt.

Schiedsrichter: Luca Schuhmacher (Krumbach) - Zuschauer: 80

Ein unterhaltsames 2:2 boten der SV Ehingen/Ortlfingen und der FSV Buchdorf. Bastian Stefanovic traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung SVE. Buchdorf zeigte Moral: Nikolai Kastner gelang per Freistoß das 1:1. Doch postwendend kam Tobias Dennerlöhr in der 27. Minute (Vorlage: Andreas Behringer) zur erneuten Führung. Für das 2:2 sorgte schließlich Jan-Niklas Jung in der 71. Minute.

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 90





Der SV Donaumünster-Erlingshofen verstärkt durch den 4:2-Sieg die Abstiegssorgen des FSV Reimlingen wieder. Dominik Kohnle brachte die Reimlinger mit einem Doppelpack (36./41.) zwar 2:0 in Front. Nach der Pause glich Jürgen Sorg mit seinem Doppelpack, darunter ein verwandelter Elfmeter, zum 2:2 (47./62.) aus. Doch damit war Sorgs Torhunger noch nicht gestillt. In der Schlussphase schlug er innerhalb von 60 Sekunden noch einmal doppelt zu und sorgte für den SVD-Erfolg.

Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 150

Mit einem 0:0 musste sich der TSV Monheim gegen die SSV Dillingen begnügen. – Foto: Giorgia Lo Sardo

Der TSV Monheim und der SSV Dillingen trennten sich auf dem Sportplatz Mandele torlos. Die beste Chance vergab Lavdim Isufi, der in der 29. Minute einen Elfmeter für Dillingen verschoss. Kurz nach der Pause musste Julian Hönle (Monheim) für zehn Minuten vom Feld. Trotz einiger Möglichkeiten blieb es beim 0:0.

Schiedsrichter: Matthias Wittmann (Raitenbuch) - Zuschauer: 170

Im Reinbergstadion setzte sich der SV Mauren mit 1:0 gegen den BC Schretzheim durch. Das Kleeblatt hatte früh Pech, als Marco Stahl in der 10. Minute nur die Latte traf. Das entscheidende Tor fiel dann auf der Gegenseite. In der 65. Minute ließ Andreas Pickel den SVM jubeln.

Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim) - Zuschauer: 95