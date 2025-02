Aufholjagd des ASV Botnang wird in letzter Sekunde belohnt

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

ASV Botnang – TSV Uhlbach 3:2

Der ASV Botnang bleibt Türkspor Stuttgart auf den Fersen und gewann nach einem späten Treffer mit 3:2 gegen den TSV Uhlbach. Die Gäste gingen durch Andre Rathfelder (44.) kurz vor der Pause in Führung, und Janitz Alvarez Wörner erhöhte nach Wiederanpfiff (52.) auf 0:2. Doch Botnang kämpfte sich zurück: Madi Ceesay verkürzte prompt (54.), bevor Claudius Saager per Foulelfmeter (63.) den Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit sorgte Daniel Schweizer (90.+5) für den umjubelten Siegtreffer. Mit dem Erfolg hält Botnang (40 Punkte) Anschluss an Tabellenführer Türkspor Stuttgart (43). Uhlbach bleibt mit 22 Punkten im Mittelfeld auf Platz acht.

