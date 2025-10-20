Aufholjagd des 1. FC Lok Leipzig, SV Babelsberg und Berliner SC top

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

Regionalliga Nordost der A-Junioren

1. FC Neubrandenburg 04 – Berliner SC 1:4

Der Berliner SC zeigte in Neubrandenburg eine starke Vorstellung und nutzte seine Chancen eiskalt. Inem Bassey brachte die Gäste mit einem Doppelpack (23., 76.) auf Kurs, dazwischen traf Mohammed Dogan (62.) zum 0:2. Zwar verkürzte Richard Roß (81.) kurzzeitig für den 1. FCN, doch erneut Bassey machte mit seinem dritten Treffer per Foulelfmeter (85.) alles klar. Ein überzeugender Auswärtsauftritt der Berliner.

SV Babelsberg 03 – VFC Plauen 4:0

Babelsberg dominierte die Partie von Beginn an und ließ Plauen keine Chance. Dominic Wischnat Mejia eröffnete früh den Torreigen (18.), bevor Christos Venos mit einem Doppelpack (30., 56.) die Führung ausbaute. Erneut Mejia (64.) setzte den Schlusspunkt. Die Hausherren überzeugten.

Tennis Borussia Berlin – SC Borea Dresden 2:2

Ein ausgeglichenes Spiel gab es mit zwei Elfmetern auf jeder Seite. Mattis Schulze (14., Foulelfmeter) brachte Borea in Führung, doch Mirac Balsüzen (17.) glich prompt aus. Nach der Pause traf Rodi Kato (50.) zur Berliner Führung, doch erneut Schulze (66., Foulelfmeter) sorgte für das 2:2. Vor 29 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein intensives Duell.

1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Preussen 4:4

Ein wildes Spiel mit acht Toren, Eigentor und Platzverweis! Der BFC Preussen führte scheinbar sicher mit 3:0 (24., 47. Eigentor, 59.), ehe Lok Leipzig zurückschlug. Ksawier Stachyra (70.) und Hannes Schmidt (73.) verkürzten, bevor Preussen (87.) das 2:4 erzielte. Doch die Leipziger gaben nicht auf: Samim Bigi (88.) und Julian Lempe (90.) retteten in einer dramatischen Schlussphase noch ein 4:4. Dazwischen sah Ewen Cornelis Arends (82.) die Rote Karte.

1. FC Frankfurt – FC Mecklenburg Schwerin 3:0

Der 1. FC Frankfurt startete stark und legte früh den Grundstein zum Sieg. Luca Tobias Reiche traf doppelt (7., 86. Foulelfmeter), Max Kostka (90.) setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Schwerin fand nicht richtig ins Spiel, während Frankfurt kompakt verteidigte und offensiv überzeugte.

FC Förderkader Rene Schneider – BFC Dynamo 0:1

Vor 80 Zuschauern entschied ein einziger Treffer die Partie. Jehon Hyseni (53.) erzielte das Tor des Tages für den BFC Dynamo. Die Gastgeber hielten gut dagegen, fanden aber gegen die stabile Berliner Defensive kein Durchkommen. Ein knapper, aber wichtiger Erfolg für den BFC Dynamo.

SFC Stern 1900 – FC Hertha 03 Zehlendorf 0:2

Hertha Zehlendorf blieb auswärts siegreich und kontrollierte die Begegnung über weite Strecken. Fynn Hartl (55.) traf zur Führung, Jonah Kühn (85.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Stern 1900 kämpfte aufopferungsvoll, doch offensiv fehlte die Durchschlagskraft gegen die kompakte Defensive der Gäste.

