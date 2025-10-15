Aufholjagd der JSG Straelen/Veert kommt etwas zu spät

Die B-Junioren des 1. FC Kleve haben in der Niederrheinliga am Samstag die vierte Niederlage in Serie kassiert. Im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg kippte die Partie trotz einer Halbzeitführung in Durchgang zwei zugunsten der Monheimer. Das Endergebnis lautete 1:3 (1:0).

„Es war eine richtig intensive erste Halbzeit. Baumberg hat eine gute Mannschaft. Sie hat nach der Pause dann sehr gedrückt“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann. Folgerichtig fiel in der 65. Minute der Ausgleichstreffer. Einen Schuss aus dem Rückraum konnte Rasmjus Emanuel noch parieren, beim Nachschuss von Francel Kemajou war er machtlos.

Die beiden Dauerbrenner im Klever Offensivspiel, Vadim Sladkov und Inricke Chejou, hatten die Gäste in der zwölften Minute scheinbar auf Kurs gebracht. Chejou verwerte eine Vorarbeit von Sladkov zum 1:0. In der Folge kamen beide Teams zu Chancen. Der Klever Keeper Rasmus Emanuel musste gleich mehrfach retten. Auf der anderen Seite traf Leon Frauendorf mit einem direkten Freistoß nur den Innenpfosten; ein weiterer Versuch von Inricke Chejou wurde kurz vor der Linie geblockt.

Nur fünf Minuten später gingen die Gastgeber durch einen sehenswerten Distanzschuss von Blaise Eban in Führung. Mit der letzten Aktion des Spiels verwandelte Leandro Hasenpflug da Silva einen Foulelfmeter zum Endstand. Der 1. FC Kleve schwächelte dagegen im Abschluss etwas. „Nach dem Gegentreffer zum 1:2 hatten wir noch zwei Chancen zum Ausgleichstreffer, davon eine ganz dicke. Das Ergebnis ist am Ende ärgerlich. Aber wir haben dennoch ein gutes Spiel gezeigt“, sagte Hegemann.

In der Tabelle ist der 1. FC Kleve mittlerweile im Mittelfeld angekommen. Neun Zähler aus sieben Spielen bedeuten in Summe Platz acht. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit den Jungs. Jetzt geht es darum, die Leistung, die wir gegen Baumberg gezeigt haben, zu wiederholen“, so Niko Hegemann.

Straelen muss sich knapp geschlagen geben

In der A-Junioren-Grenzlandliga verlor die JSG SV Straelen/SV Veert ihr Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lowick mit 2:3 (0:3). Die Leistung in Durchgang eins war entscheidend dafür. Nach Gegentoren in der ersten, zehnten und 33. Minute stand es zur Halbzeit bereits 0:3. Beinahe wäre der Jugend-Spiel-Gemeinschaft, die weiter auf den ersten Sieg wartet, ein Comeback gelungen. Jacob Schmitz (50.) und Liam Neukirch (72.) machten das Spiel mit ihren Toren in Durchgang zwei zwar noch einmal spannend. Der Ausgleichstreffer wollte den Gästen, die auf den vorletzten Platz abrutschten, jedoch nicht mehr gelingen.

In der Grenzlandliga der B-Junioren nahm das Gastspiel von Siegfried Materborn bei den Sportfreunden Lowick einen noch bitteren Verlauf. Beim 1:10 (1:5) gegen den neuen Tabellenführer waren die Gäste, die auf den drittletzten Platz zurückfielen, ohne Chance. In Durchgang eins wusste nur Philipp van Stip­hout (28.) den fünf Lowicker Treffern (8., 13., 16., 21., 30.) etwas entgegenzusetzen. Nach der Pause machten es die Sportfreunde mit fünf weiteren Treffern (53., 56., 60., 71., 80.) deutlich.

Parallel verbesserte sich das U-16-Team des 1. FC Kleve mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Homberg auf Platz sechs. Till Zweering hatte die Klever in der 37. Minute in Führung gebracht. Nach dem Wiederanpfiff legte Abubakar Jalloh in der 61. Minute das 2:0 nach. Der VfB Homberg, der in der Schlussphase aufgrund einer Gelb-Roten Karte (73.) in Unterzahl agierte, kam in der 68. Minute nur noch zum Anschlusstreffer.

In der C-Junioren-Grenzlandliga hat Siegfried Materborn sein Heimspiel gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo mit 0:3 (0:0) verloren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit waren die Gäste in der 41. Minute in Führung gegangen. Trotz einer Gelb-Roten Karte legte die JSG in der Folge noch zwei weitere Treffer (62., 64.) nach. Durch die Niederlage rutschten die Materborner in der Tabelle auf den elften Platz ab.