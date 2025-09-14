Aufholjagd der Deisenhofner U23 wird belohnt

Aus einem 1:3-Rückstand in Bad Heilbrunn wird noch 3:3-Remis der U23 des FC Deisenhofen, wo es Sonderlob für Torwart Bastian Amann gibt.

Deisenhofen – Es drohte die zweite Saisonniederlage, doch die U23 des FC Deisenhofen glich beim SV Bad Heilbrunn nach 0:2 und 1:3-Rückstand noch zum 3:3 (1:2) aus, ist damit seit acht Partien ungeschlagen. „Ich habe den Spielern danach gesagt: Es war das erste Mal, dass die Deisenhofner U23 einen Punkt in Bad Heilbrunn geholt hat. Zuvor haben wir dreimal verloren, mit einem Torverhältnis von 2:8“, freute sich Trainer Andreas Budell über die Aufholjagd, er fand aber auch kritische Worte über die Leistung seines Teams: „Zwei, drei Situationen in einigen Phasen haben mich genervt.“

Im dritten Versuch trifft Weber

Dazu zählten sicher die beiden frühen Gegentore durch Sebastian Rösch (10.) und Tobias Bauer (15.). „Da haben wir nach einem Fehler schlecht umgeschaltet“, so Budell. Der Anschlusstreffer dürfte ihm hingegen gefallen haben: Noah Rehm war nach einer schönen Spielverlagerung frei durch und lupfte ein (40.). Beim 3:1 durch Jonas Gall (51.) leisteten die Blauhemden dann wieder ähnlich Hilfestellung wie bei den ersten Heilbrunner Treffern. Luke Gandl per Kopf nach einer Ecke (63.) und Florian Weber, der nach abgewehrten Schüssen von Gandl und Jonas Herrmann im dritten Versuch traf (73.), sorgten schließlich für den 3:3-Endstand.

Finale Glanzparade

„Dann hat sich komischerweise Nervosität bei uns breitgemacht“, wunderte sich Budell. „Wir hatten danach keine Torchance mehr.“ Am Ende durften sich die Deisenhofner bei Torwart Bastian Amann bedanken, der mit einer Glanzparade das 4:3 verhinderte und schon kurz vor der Pause einen Schuss sensationell an den Pfosten gelenkt hatte. „Er war heute mit himmelweitem Abstand unser bester Mann“, lobte Budell den 19-Jährigen. Trotzdem zog der Coach ein positives Fazit, mit kleinen Abstrichen: „Ein Punkt in Bad Heilbrunn, das ja Tabellenfünfter und ein guter Gegner ist, ist gut, vor allem bei diesem Spielverlauf. Da ist nur ein kleines Dutterl, mit dem ich nicht zufrieden bin, aber das muss als Trainer auch so sein.“

SV Bad Heilbrunn - FC Deisenhofen U23 3:3 (2:1) FC Deisenhofen U23: Amann - Hoffmann (46. Blauensteiner), Martin, Cosic, Sagner, Rehm (71. Ngeukeu), Vollmer, Perneker, Gandl, Herrmann (79. Rogalski),Weber Tore: 1:0 Rösch (10.), 2:0 Bauer (15.), 2:1 Rehm (40.), 3:1 Gall (51.), 3:2 Gandl (63.), 3:3 Weber (73.)