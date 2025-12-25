Aufhausen: Trainer bleiben - Eisenreich beendet aktive Karriere

Der SC Aufhausen setzt auf Kontinuität und hat die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Karl Feicht / Thomas Eisenreich frühzeitig um eine weitere Spielzeit verlängert. Die Verantwortlichen haben ihre beiden Übungsleiter ligenunabhängig an den Klub gebunden. Allerdings stehen die Chancen gut, dass es der Klub aus der Marktgemeinde Eichendorf den Klassenerhalt dieses Mal auf direktem Weg schaffen kann - in den beiden vergangenen Saisonen mussten es die Grün-Weißen jeweils in der Relegation richten. Derzeit Freymadl, Mittermeier und Kameraden vier Zähler Vorsprung auf die Relegationszone.

"Beide Coaches arbeiten hochmotiviert daran, den Klassenerhalt in der Kreisliga Isar/Rott erneut zu sichern und den SC Aufhausen fußballerisch weiterzuentwickeln. Spielertrainer Karl Feicht, der seit 2024 beim Verein ist, hat bislang starke Zahlen aufgelegt und sieht die Mannschaft noch lange nicht am Ende ihres Entwicklungspotenzials", heißt es in der Vereinsmitteilung.









Für Thomas Eisenreich, der unter anderem 88 Landesliga-Einsätze mit 17 Torerfolgen in seiner Vita stehen hat, bedeutet die Vertragsverlängerung zugleich den endgültigen Fokus auf seine Aufgabe an der Linie. Nach einer erneuten schweren Knieverletzung beendet der 30-Jährige seine aktive Karriere, bleibt dem Verein aber in seiner bisherigen Rolle erhalten. Gemeinsam treiben die beiden Kumpels den begonnenen Generationswechsel voran und setzen auf junge, motivierte Spieler aus der Region. In der Winterpause konnte der Tabellenneunte der Kreisliga Isar-Rott unter anderem vier talentierte Neuzugänge verpflichten. "Moderne, strukturierte und sehr engagierte Arbeit, großer Teamgeist und echte Identifikation mit dem Verein all das macht die Verlängerung mit unserem jungen Trainerduo zum logischen nächsten Schritt für den SCA", lassen die Verantwortlichen des Klubs verlauten.