Aufgrund Konjuhi-Ausfall: Pipinsried angelt sich "Wandspieler" Sinabov Der Bayernligist hat den 22-jährigen Stürmer vom Ligakontrahenten FC Ismaning unter Vertrag genommen von PM / ts · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser

FCP-Coach Roman Langer (li.) mit Alekzandar Sinabov – Foto: Verein

Am "Deadline-Day" hat sich auch beim FC Pipinsried nochmal etwas getan. Der Süd-Bayernligist aus dem Dachauer Hinterland hat sich die Dienste des 22-jährigen MIttelstürmers Alekzandar Sinabov gesichert. Handlungsbedarf entstand bei den Gelb-Blauen durch den Ausfall von Valdrin Konjuhi, der in elf Partien neun Scorer-Punkte (sechs Tore, drei Vorlagen) sammelte und verletzungsbedingt längerfristig fehlen wird.

Der 1,92-Meter große Sinabov war zuletzt beim FCP-Ligakonkurrenten FC Ismaning unter Vertrag. In der bisherigen Saison schoss der Angreifer in fünf Einsätzen zwei Tore. In der Jugend spielte er beim TSV Milbertshofen und dem FC Deisenhofen höherklassig. "Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum FC Pipinsried so kurzfristig geklappt hat. Als Spieler habe ich gegen Pipinsried letzte Saison zwei Mal getroffen. Jetzt versuche ich die Tore für Pipinsried zu schießen. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer haben mich sofort überzeugt. Ich werde alles daransetzen, dem Team bestmöglich zu helfen", lässt die junge Neuverpflichtung verlauten.





