Aufgeregt vor der Premiere? Hauzenberg debütiert in der Bayernliga

Es ist soweit! Am Samstag feiert der FC Sturm Hauzenberg seine Premiere in der Bayernliga Süd. Zum Saisonauftakt steht für die Staffelberger gleich eine weite Reise an. Es geht nach Schwaben ins rund 300 Kilometer entfernte Gundelfingen (Lkr. Dillingen an der Donau) zum Aufsteigerduell. Anpfiff im Schwabenstadion ist um 17 Uhr.

Ein Spiel wie jedes andere ist es für die Hauzenberger freilich nicht. Trotzdem sind die Verantwortlichen bemüht, das Ganze auch nicht künstlich hochzujazzen. "Von Aufregung würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Ich denke, es ist eher die Vorfreude bei allen zu spüren, dass es nun endlich in der Bayernliga losgeht", erzählt Trainer Dominik Schwarz . Und wie das halt so ist in einer neuen Liga, sind auch unbekannte Mannschaften dabei - wie zum Beispiel der FC Gundelfingen."Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass unsere bisherigen Berührungspunkte mit Gundelfingen gen Null tendieren", lacht Schwarz und fügt dann an: "Aber Gundelfingen geht`s ja da nicht anders. Deshalb sind wir gut beraten, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren. Wir wollen kompakt stehen und defensiv die Räume eng machen. Ich bin mir sicher, das wird ein sehr interessantes Spiel. Wir streben zumindest den obligatorischen Auswärtspunkt an. Schließlich wollen wir die weite Heimreise nicht mit leeren Händen antreten müssen." Apropos: Dem weiten Trip an die Grenze Baden-Württembergs kann Schwarz zudem etwas Positives abgewinnen. "Busfahrten sind doch immer schön, wenn man erfolgreich ist", meint er schmunzelnd. Na dann...Personalien FC Sturm Hauzenberg: Niklas Heininger fällt wegen muskulärer Probleme aus, ebenso muss Moritz Gerhartinger weiterhin verletzt passen. Für Philipp Michl, der zuletzt pausieren musste, käme ein Einsatz in Gundelfingen noch zu früh. Offensivtalent Joris Wagner hat Knieprobleme, hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen.