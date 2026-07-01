(AUFGELÖST) Nippes 78 3.Herren

Nach einer hervorragenden Saison und nur 1.Jahr löst sich die 3.Herren des Tfg Nippes 1878 Köln wieder auf.
Nach Jetzigem Stand und Aussage vom Trainer Daniel Stippler haben sich Spieler für andere Vereine entschieden und sich leider locken lassen von der Konkurrenz.
Es ist immer wieder schade. Gerade wenn man sich was aufgebaut hat und es einem direkt wiedergenommen wird, aber so ist der Kreisliga Fussball, ich wünschen den Jungs weiterhin viel Erfolg und Spaß.
Somit wird zur Neuen Saison 2026/27 nur eine 1.Mannschaft geben beim Tfg Nippes 1878 Köln