Aufgehört und doch mittendrin Welle wechselt vom Spieler ins Trainerteam von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Beim SV Unterhaun endet eine prägende Spielerkarriere. Andreas Welle beendet seine aktive Laufbahn, bleibt dem A-Ligisten aber als Torwarttrainer erhalten. Auch Timo Lorenz zieht sich vom Platz zurück.

Der SV Unterhaun stellt sich für die kommende Saison neu auf – und verliert dabei auf dem Papier zwei langjährige Spieler. Doch der Abschied von Andreas Welle und Timo Lorenz ist keiner im klassischen Sinne. Beide beenden zwar ihre aktive Fußballlaufbahn, bleiben dem Verein aber in wichtigen Rollen erhalten. Vor allem bei Welle markiert der Schritt eine naheliegende Veränderung: Aus dem erfahrenen Torwart wird künftig der Torwarttrainer. Dass Unterhaun diesen Übergang intern löst, passt zur Ausrichtung des Vereins. Der SV setzt in der kommenden Saison auf eine Mischung aus Kontinuität und Verjüngung. Welle bleibt im Trainerteam um Alexander Peters eingebunden, während mit Lennart Sygulla ein neuer Torhüter zum Kader stößt.

Auch Timo Lorenz beendet seine aktive Zeit als Spieler, bleibt dem Verein aber ebenfalls erhalten. Er wird weiterhin seine Aufgaben als Kassierer und Jugendtrainer wahrnehmen. Damit verliert Unterhaun zwar zwei Routiniers auf dem Platz, bewahrt sich aber ihre Erfahrung in der Vereinsarbeit. Einen tatsächlichen Abschied gibt es dagegen bei Khales Sultan, der den Verein nach nur einer Saison wieder verlässt. Der SV Unterhaun bedankte sich für seinen Einsatz und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.