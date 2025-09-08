"Aufgehört, Fußball zu spielen": Pullach muss lange zittern

Pullach – Wobei SVP-Coach Fabian Beigl die schwache Gäste-Bilanz nicht unbedingt als Gradmesser betrachtet: „Man darf sich da von der Tabelle nicht blenden lassen. Wolfratshausen hat schon gegen die Top-6-Mannschaften gespielt und die Liga ist so ausgeglichen, dass man nichts holen wird, wenn man nur 95 Prozent bringt. Das hat man heute teilweise auch gesehen.“ Zudem war Beigls Elf deutlich ersatzgeschwächt. „Das war eine Gelegenheit für den einen oder anderen Neuzugang, sich zu zeigen“, versuchte der Trainer, dabei den positiven Aspekt zu sehen. „Wir haben auch in einer etwas anderen Grundordnung gespielt, denn wir wussten, dass wir viel Ballbesitz haben werden und Wolfratshausen auf Konter lauern wird.“

Der SVP kam gut in die Partie: Innenverteidiger Janosch Barho startete nach einem Abstoß durch, nahm den Ball mit in den Sechzehner und schoss überlegt zum 1:0 ein (9.). „Nach dem Tor haben wir aber aufgehört, Fußball zu spielen“, kritisierte Beigl. Dadurch bauten die Raben Gäste auf. „Wir hatten bei zwei, drei Situationen Glück, dass Wolfratshausen es nicht konsequent zu Ende gespielt hat“, gab Beigl zu. Beim Ausgleich von Metehan Altay (36.) half dann auch Fortuna nicht mehr. Doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs köpfte Moritz Golüke nach einem Freistoß den SVP erneut in Führung.

Nach dem Wechsel kamen die Raben wieder besser ins Spiel. „Wir haben ein, zwei taktische Sachen umgestellt, hatten dann auch aus dem Ballbesitz heraus Torchancen“, so Beigl, der aber einräumte, dass Wolfratshausen auch in der zweiten Hälfte einige aussichtsreiche Möglichkeiten nicht mit der nötigen Effizienz ausspielte. Und so hieß es lange zittern, ehe Maurus Miller nach energischer Vorarbeit von Sanntino Pandza das erlösende 3:1 markierte (77.). Beigl hob nach dem Erfolg seinen vielseitigen Routinier Josef Burghard heraus: „Er hat diesmal in der Innenverteidigung gespielt, hat es von dort geschafft, die jungen Wilden zusammenzuhalten und hat uns viel Sicherheit gegeben.“ (um)