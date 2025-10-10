»Aufgeben ist für uns keine Option«: Vorschau 7.Spieltag

7.Spieltag der Landesliga Süd: Ruderting empfängt am Wochenende das Tabellenschlusslicht aus Augsburg und will dabei den Heimvorteil nutzen, um wichtige Punkte einzufahren. Frauenbiburg tritt auswärts in Biberbach an und möchte dort den nächsten Sieg holen. In Alburg ist die Situation derzeit besonders angespannt, nachdem die beiden Cheftrainerinnen ihre Ämter niedergelegt haben. Kirchberg geht mit Selbstvertrauen in das Duell gegen Wolfratshausen und will die aufgebaute Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen.
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Rückschläge gehören im Fußball dazu, Aufgeben ist für uns jedoch keine Option. Die Niederlage ist abgehakt, der volle Fokus liegt nun auf dem nächsten Spiel. Mit Augsburg erwartet uns ein Gegner, der auf den ersten Saisonsieg drängt. Es wird ein echtes Kellerduell, in dem Kampf, Wille und Leidenschaft entscheidend sein werden. Zu Hause wollen wir zeigen, was in uns steckt und mit voller Überzeugung auftreten. Die Mannschaft ist bereit, alles zu geben, um die wichtigen drei Punkte einzufahren.“
In der vergangenen Woche hat es beim FC Alburg eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben. Die bisherigen Trainerinnen Nina Mittrop und Kathrin Hiller haben ihre Ämter niedergelegt. Grund dafür ist der enttäuschende Saisonstart: Der FCA belegt derzeit mit nur einem Sieg aus sechs Spielen den vorletzten Tabellenplatz und liegt lediglich einen Punkt vor dem Schlusslicht aus Augsburg. Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird Peter Hillmeier (sportlicher Leiter) interimistisch die Leitung der Mannschaft übernehmen.
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Die letzten Tage waren natürlich sehr bewegend, nachdem Nina und Katrin ihre Trainerämter niedergelegt haben. Wir möchten uns herzlich für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren bedanken. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Frauenabteilung heute so dasteht, mit Erfolgen wie dem Aufstieg in die Landesliga, der bayerischen Halbmeisterschaft und vielen weiteren Highlights. Ebenso bedanken wir uns für die offene und faire Kommunikation in dieser schwierigen Situation. Jetzt wollen wir am Wochenende im Sinne der beiden auftreten, neuen Schwung mitnehmen und zeigen, was in der Mannschaft steckt.“
Lena Seidl (Vizekapitänin SV Kirchberg i. Wald): „Wir freuen uns auf das erste Auswärtsspiel mit dem Bus und die gemeinsame Reise als Team. Der Gegner darf trotz der deutlichen Niederlage am vergangenen Wochenende keinesfalls unterschätzt werden. Wir nehmen uns vor, kompakter zu stehen als in den letzten Spielen und unsere defensive Stabilität weiter zu verbessern. Natürlich möchten wir unsere aktuelle Ungeschlagen-Serie fortsetzen und mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir stellen uns auf ein sehr schweres Auswärtsspiel ein. Der Gegner verfügt über viel Offensivpower, dementsprechend wird es für uns wichtig sein, defensiv kompakt zu stehen und konsequent zu verteidigen. Nach vorne wollen wir zielstrebig agieren und unsere Chancen mit hoher Effektivität nutzen. Natürlich haben wir aktuell einige Ausfälle zu verkraften. Mit Lea Hochholzer, Laura Wagenhuber und Anja Riebesecker fehlen uns gleich mehrere Spielerinnen langfristig. Zudem steht Sophia Monteleone aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung und der Einsatz von Steffi Klankermayer ist noch fraglich. Trotz allem können wir auf einen starken Kader zurückgreifen und werden mit einer top eingestellten Mannschaft antreten.“