»Aufgeben ist für uns keine Option«: Vorschau 7.Spieltag

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Rückschläge gehören im Fußball dazu, Aufgeben ist für uns jedoch keine Option. Die Niederlage ist abgehakt, der volle Fokus liegt nun auf dem nächsten Spiel. Mit Augsburg erwartet uns ein Gegner, der auf den ersten Saisonsieg drängt. Es wird ein echtes Kellerduell, in dem Kampf, Wille und Leidenschaft entscheidend sein werden. Zu Hause wollen wir zeigen, was in uns steckt und mit voller Überzeugung auftreten. Die Mannschaft ist bereit, alles zu geben, um die wichtigen drei Punkte einzufahren.“

In der vergangenen Woche hat es beim FC Alburg eine Veränderung auf der Trainerposition gegeben. Die bisherigen Trainerinnen Nina Mittrop und Kathrin Hiller haben ihre Ämter niedergelegt. Grund dafür ist der enttäuschende Saisonstart: Der FCA belegt derzeit mit nur einem Sieg aus sechs Spielen den vorletzten Tabellenplatz und liegt lediglich einen Punkt vor dem Schlusslicht aus Augsburg. Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird Peter Hillmeier (sportlicher Leiter) interimistisch die Leitung der Mannschaft übernehmen.



Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Die letzten Tage waren natürlich sehr bewegend, nachdem Nina und Katrin ihre Trainerämter niedergelegt haben. Wir möchten uns herzlich für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren bedanken. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Frauenabteilung heute so dasteht, mit Erfolgen wie dem Aufstieg in die Landesliga, der bayerischen Halbmeisterschaft und vielen weiteren Highlights. Ebenso bedanken wir uns für die offene und faire Kommunikation in dieser schwierigen Situation. Jetzt wollen wir am Wochenende im Sinne der beiden auftreten, neuen Schwung mitnehmen und zeigen, was in der Mannschaft steckt.“